सॅनिटायझर, हॅंडवॉशच्या किंमती अचानक वाढल्या कशा?

सांगली ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यात महत्वाचा घटक असलेल्या साबण, सॅनेटाटाझर, हॅंड वॉशच्या किंमतीत काही कंपन्यांनी अचानक 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ केली आहे. या किंमत वाढीची तातडीने चौकशी करावी आणि राष्ट्रीय संकटाचा गैरफायदा घेतल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हा संघटक दिगंबर जाधव यांनी केली आहे. ते म्हणाले, ""देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव गतीने व्हायला लागला आहे. त्याचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून खूप ताकदीने प्रयत्न सुरु आहेत. लोकही सावध आहेत. या काळात सतत हात धूत राहणे, स्वच्छता राखणे हे महत्वाचे आहे. सरकारही हात धुण्यासाठी आवाहन करत आहे. जाहिराती सुरू आहेत. अशावेळी देशातील एका बड्या उत्पादक कंपनीने आपली उत्पादने कमी किंमतीला विकायला हवी होती. कारण, या कंपन्यांनी देशातील लोकांच्या जीवावर कोट्यावधी रुपये कमावले आहेत.`` ``या संकट काळात त्यांनी त्यातून उतराई व्हायला हवे होते. त्याउलट या कंपन्यांनी 5 ते 10 टक्के दरवाढ केली आहे. साबण, सॅनेटायझर आणि हॅंड वॉशच्या किंमतीत वाढ अनाकलनिय आहे. त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, अशी मागणी राज्य शासनाकडे मी केली आहे.''

