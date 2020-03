कोरोनाचा पोल्ट्रीला नेमका किती फटका, माहिती मागवली

नगर ः कोरोन विषाणूच्या अफवेमुळे कुकुट व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीचा आढावा घेण्याच्या सूचना अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी आज दिल्या.

पशुसंवर्धन समितीची सभा गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी या सचूना त्यांनी दिल्या. या सभेला सदस्य संध्या आठरे, सोनाली रोहमारे, शांता खैरे, दिनेश बर्डे, वंदना लोखंडे, सचिव डॉ. सुनील तुंबारे उपसिथत होते. कोरोनाच्या अफवेमुळे कुकुट व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. या नुकसानग्रस्त व्यवसायिकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांचे झालेले आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळून देण्यासाठी आपण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या मार्फत पशुसंवर्धन मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करू असेही या वेळी सांगितले.

पंतप्रधान किसान योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आलेले असून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना फक्‍त कृषी कर्ज देण्यात येत होते. त्याची मर्यादा ही एक लाख 40 हजार इतकी होती. या योजनेची कर्ज मर्यादा आता तीन लाख इतकी झालेली आहे. विस्तारीत योजनेत दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन कुकुट व्यवसाय, गोठा बांधकामासाठी अर्थ सहाय्य या योजनेअंतर्गत देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कमीत कमी सात टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. नियमित कर्जाची परतफेड केल्यास फक्त चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नावे पंतप्रधान किसान योजनेत आहेत. त्यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

