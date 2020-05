लग्नाला मंजुरीबाबत प्रचंड गोंधळ

सांगली ः कोरोना प्रतिबंधासाठी लागू केलेल्या नियमांच्या काळात 50 लोकांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळा पार पाडता येईल, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी स्वतः त्याची जाहीर घोषणा केली आहे. त्यानंतरही लग्नाच्या मंजुरीबाबत प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. लग्नासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्‍यक आहे का, हेच पोलिसांना माहिती नाही. मंजुरीशिवाय लग्न करावे तर ते पोलिस पाटलांना मान्य नाही, अशा गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कोणत्याही स्थिती गर्दी करू नये, असे आदेश आहेत. तेच आदेश लग्न कार्यासाठीही लागू होते. याआधी लग्न करायचे असेल तर बारा ते पंधरा लोकांच्या उपस्थितीत ते करावे, असे म्हटले होते. आता 4 मेपासून 17 मेपर्यंत लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये काही बाबींसाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यात लग्नासाठी आता 50 लोकांच्या उपस्थितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तेवढे लोक घेऊन लग्न करता येईल, असे जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या स्थितीत आता लग्नासाठी पोलिसांची मान्यता आवश्‍यक आहे का, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. पोलिसांकडे त्याबाबत चौकशी केली असता त्याबाबत कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मान्यता न काढता लग्न सोहळा उरकावा तर पोलिस पाटील आणि तलाठी यांनी मान्यतेबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ज्याच्या घरी लग्नसोहळा आहे, त्यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे. याबाबत काहीएक स्पष्ट आदेश जारी करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

Web Title: how to permite for marrage, no final GR