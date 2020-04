इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाइनमध्ये कशी घेतात काळजी 

सांगली ः मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मिरज औद्योगिक वसाहतीत शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाची इमारत सध्याच्या कोरोना आपत्तीच्या काळात रणभूमीची ठिकाणेच झाली आहेत. तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचा संपूर्ण परिसर कडेकोट बंदोबस्ताने वेढला आहे. एरवी विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने बहरलेला हा परिसर सध्या मात्र सायरन वाजवत येणाऱ्या रुग्णवाहिका, डॉक्‍टर, नर्स आणि आरोग्य-पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वावरामुळे गंभीर आणि सुन्न अशा वातावरणामुळे वेगळाच भासत आहे. आज दुपारी बाराच्या सुमारास आज या परिसरात भेट देण्यासाठी गेल्यानंतर तिथल्या वातावरणातील ती भयकळा पदोपदी जाणवत होती. एखादी रुग्णवाहिका आली की जणू साऱ्यांना धडकी भरते. पाठोपाठ वॉर्डबॉयपासूनची सारी यंत्रणा पुढे सरसावते. आलेली व्यक्ती संशयित म्हणून आणलेली असते. ती रुग्ण नसते. मात्र त्याला हाताळताना रुग्ण म्हणूनच सर्वोतोपरी दक्षता घ्यावी लागते. तिथं आल्याने त्या सुदृढ व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरही तो ताण सतत जाणवत असतो.

मिरज सिव्हिलचा संपूर्ण परिसर जिल्ह्याचे कोविड उपचाराचे मध्यवर्ती हॉस्पिटल म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. महिन्यापूर्वी जिल्ह्यातील इस्लामपूरमधील एकाच कुटुुंबातील 26 जणांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर जिल्ह्याची यंत्रणा सजग झाली. मिरज सिव्हिलमधून बरे होणारे रुग्ण पुढे निगराणीखाली ठेवण्यासाठी म्हणून तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात हलवले जातात. निगेटीव्ह चाचण्या प्राप्त झालेल्या रुग्णांना हलवतानाच रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या संशयितांनाही सध्या इथे आणले जातेय. इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला सॅनिटायझेशन कक्षातूनच जावे लागते. या परिसरात वावरण्यासही बंदी आहे. येणाऱ्या प्रत्येकाला घ्यावयाची काळजीबद्दल कटाक्षाने सांगितले जाते. क्वारंटाइन कक्षातील प्रत्येकाची दर दोन तासांनंतर वैद्यकीय तपासणी होते. कारण कोरोनाचा अहवाल एकदा निगेटिव्ह आल्यानंतरही पुन्हा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे येणारा प्रत्येक रुग्ण चोवीस तास देखरेखीतच असतो. त्यांच्यासाठी सकस आणि पूर्ण दक्षता घेतलेल्या अन्नाची पाकिटे तसेच शुद्ध पाण्याची जय्यत तयारी आहे. रुमच्या बाहेरच ही व्यवस्था केलेली असते. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने तातडीने ठेकेदार नेमून यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. या परिसरात ड्युटीवर असणाऱ्या डॉक्‍टर, नर्स, कर्मचारी, पोलिसांसाठी मास्क, सॅनिटाझर अशा सर्व सुविधा जय्यत ठेवल्या आहेत. त्याबरोबरच हा संपूर्ण परिसर दर दोन तासांतून निर्जंतुकीकरण केला जातो. क्वारंटाइन कक्षात फक्त डॉक्‍टरांनाच परवानगी असून त्यांना "पीपीई' कीट देण्यात आली आहेत. इथे काम करणारे एक कर्मचारी सतत तणावाखाली दिसतात. घरच्यांना इथे ड्युटी असल्याचे माहीत आहे. ते सतत काळजीत असतात मात्र ड्युटी फर्स्ट हेच ब्रीद या कर्मचाऱ्यांच्या बोलण्यातून जाणवते.



Web Title: How to take care of institutional quarantine