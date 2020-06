ऑगस्टमध्ये गणेशोत्सव कसा होईल? कुणाला लागलीय चिंता....

कामेरी (जि. सांगली) ः कोरोना संकटामुळे ऑगस्टमध्ये होणारा गणेशोत्सव होईल का? याची चिंत्ता मूर्तीकारांना लागली आहे. हा उत्सव मंडळांनी मोठ्या प्रमाणात साजरा केला नाही, तर मोठ्या मूर्तींचे करायचे काय ? याच बरोबर येणाऱ्या आर्थिक संकटाला कसे सामोरे जायचे हा प्रश्न मूर्तिकारांसमोर आहे. वाळवा तालुक्‍यातील कामेरी, इस्लामपूर, साखराळे आदि परिसरात मूर्तिकारांची संख्या मोठी आहे. दसऱ्यानंतरच मूर्ती बनवण्याचा प्रारंभ या व्यावसायिकांनी सुरू केला आहे. मूर्ती बनवण्यासाठी वर्षभर मेहनत घेतात. काही मूर्तिकारांकडे कामगार आहेत. त्यांचा पगार त्यांना रोजच्या रोज दिला जातो. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवल्या आहेत. त्यावरही पुढच्या वर्षीपासून बंदी येणार आहे. त्यामुळे यावर्षी फक्त या मूर्तीकारांना मूर्ती बनवण्याबाबत दिलासा मिळाला. मूर्तीकारांना या मूर्ती बनवण्यासाठी उधारीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस, रंगरंगोटी, ब्रश आदी साहित्याची मोठी खरेदीही केली आहे. तीन ते दहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तीही बनवल्या आहेत. घरगुती लहान गणपती बनवायला हाती घेतलेत. उधारीवर आणलेला मालाची बीले उत्सवात झालेल्या विक्रीतून भागविली जातात. मागील हंगामात पुराचे सावट उत्सव काळातच आले. यंदा उत्सवापूर्वी कोरोनाचे संकट आले. हा प्रादुर्भाव संपेल का ? येणाऱ्या गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करता येईल का ? मोठ्या मूर्तींचे काय करायचे ? त्याची धास्ती आत्तापासून या मूर्तीकारांना लागली आहे. काही मोठी सार्वजनिक गणेश मंडळे चार महिने अगोदरच ऍडव्हान्स रक्कम देत होते. आता तर अवघड परिस्थिती झाली आहे. कारागिरांवर मोठे आर्थिक संकट वर्षभर गणेशमूर्ती बनवण्याचे काम करतो. यंदा "कोरोना'चे सावट असल्याने उत्सव मोठा साजरा होतोय की नाही ? याची भीती आहे. कारागिरांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. शासनाने मदतीचा हातभर लावावा. - अजय क्षीरसागर, मूर्तीकार.

Web Title: How will Ganeshotsav be held in August?