HSRP Number Plate : ना मुदतवाढ, ना कारवाई! ‘एचएसआरपी’मुळे सांगलीतील लाखो वाहनधारक गोंधळात

Vehicle Owners : उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी म्हणजेच ‘एचएसआरपी’ ही संकल्पना वाहन सुरक्षेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, सांगली जिल्ह्यात मुदत संपूनही ना कारवाई, ना नवा आदेश आल्याने लाखो वाहनधारक संभ्रमात सापडले आहेत.
Vehicle owners waiting at an HSRP number plate fitting center in Sangli.

सांगली : उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटीसाठी (एसएसआरपी) राज्य सरकारच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिलेली मुदत ३१ डिसेंबरला संपली. मुदत संपून महिना उलटला, तरी विभागाने ना मुदतवाढ दिली, ना एकही कारवाई केली. त्यामुळे ‘एचएसआरपी’चा निर्णय अधांतरी ठेवल्याने वाहनधारकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.

