विट्यात फर्निचर शोरूमला भीषण आग 

विटा : येथील श्वेता स्टील फर्निचर शोरुम या दुकानाला शॉर्टसर्किटने भीषण आग लागून सुमारे दोन ते अडीच कोटींचे नुकसान झाले असल्याची शक्‍यता आहे. शनिवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. या आगीचे रुप एवढे भयानक होते कि फर्निचर तयार करणाऱ्या कारखान्यासह शोरुममधील किमती साहित्य जळून खाक झाले. कुमार पवार यांचे कराड रस्त्यालगत श्‍वेता स्टील फर्निचर नावाचे भव्य शोरुम आहे. चार महिन्यांपूर्वीच या शोरुमचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.विटा शहरातील भव्य-दिव्य व प्रशस्त फर्निचर दुकान म्हणून या शोरुमचा ओळखले जायचे. या शोरुमच्या पाठीमागील बाजूला त्यांचा स्वतःचा फर्निचर तयार करण्याचाही कारखाना होता.शनिवारी मध्यरात्री फर्निचर तयार करणाऱ्या कारखान्यामध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली.या आगीने बघता-बघता रुद्र रूप धारण केले.बाजूला लगतच असलेल्या फर्निचर शोरूममध्ये आग पसरली.आगीची प्रखरता अवाढव्य होती.संपूर्ण शोरुम व फर्निचर कारखाना आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. टनेची माहिती अग्निशमन विभागाला कळवल्यानंतर विटा नगरपालिका,सांगली महानगरपालिका,तासगाव, आष्टा नगरपालिका,सोनहीरा व क्रांती साखर कारखाना अशा आठ अग्निशमन गाड्या व अग्निशमन दलाने आग विझवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न केले.आग इतकी भीषण होती की,आग आटोक्‍यात आणण्यासाठी अग्निशमन विभागाला समारे सहा तास प्रयत्न करावे लागले.तोपर्यंत या भिषण आगीत श्वेता स्टील शोरुममधील सोफासेट,खुर्च्या,डायनिंग टेबल,बेड, लोखंडी व लाकडी कपाटे,भांडी,इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स साहित्य असे अद्यावत किंमती साहित्य भस्मसात झाले. नूतनीकरण केलेल्या फर्निचर कामासह संपूर्ण भव्य शोरूम जळून खाक झाले.दिवसभर घटनास्थळी बघ्यांनी गर्दी केली होती.पाहणाऱ्यांकडून आश्‍चर्य व हळहळ व्यक्त होत होती.

