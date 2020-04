तळपत्या उन्हात  "खाकी'ची माणूसकी 

आळसंद (सांगली) जे खळांची व्यकंटी सांडो !, तया सत्कर्मी रती वाढो !! भूता परस्परें जडो ! मैत्र जीवांचे !!दुरितांचे तिमिर जावो ! विश्व स्वधर्मसूर्यें पाहो ! जो जे वांछील तो तें लहो ! प्राणिजात !! शेकडो वर्षांपूर्वी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी पसायदान लिहिले आहे. त्यात म्हणतात, दुरित म्हणजे पाप, तिमिर म्हणेज अंधार , पापरूपी अंधाराचा नाश होवो. सगळ्या विश्वाने स्वधर्म रुपी सूर्याच्या प्रकाशात पाहावे, मग सर्व प्राण्यांना ज्याला जे हवे असेल ते मिळेल. असे सांगितले आहे. त्याची अनुभूती आळसंद मधील ग्रामस्थांना आली. पोलिस कॉनस्टेबल मारूती हजारे, अंकुश लुगडे हे दोघे आळसंद परिसरात पोलिस बंदोबस्तासाठी येत होती. त्यांनी आळसंद मधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर थांबल्यानंतर माकडांचा एकच कल्लोळ उडाला. अंकुश लुगडे यांच्या लक्षात तात्काळ लक्षात आले. त्यांनी किराणा मालाच्या दुकानातून बिस्किटे आणली. अन्‌ माकडांना खाऊ घातली. संवेदनशील पोलिस कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यय आला. कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन पुकारला आहे. जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेवर याचा ताण येणं साहजिक आहे. अशा बिकट परिस्थिती पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. धक्कीच्या व धावपळीच्या जीवनात पोलिस कर्मचाऱ्यांच्याकडून प्राण्यांच्या बाबतीत दाखवलेली संवेदनशील पणा आळसंदकरानी अनुभवला. खाकीत सुध्दा माणुसकी दडली असल्याचा प्रत्यय आला. माकडांना खाऊ घालतानाचे छायाचित्रे सोशल मीडियावर झाल्यानंतर व्हायरल झाले. मारुती हजारे व अंकुश लुगडे यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

