"सोनहिरा' खोऱ्यात शेकडो ब्रासचे मुरूमाचे उत्खनन; लाखो रूपये महसुल बुडीत

देवराष्ट्रे (जि. सांगली) : सोनहिरा परिसरात मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन करण्यात येत आहे. याकडे महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तर नाममात्र रॉयल्टी भरून शेकडो ब्रासचे उत्खनन होत आहे. उत्खनन झालेल्या ठिकाणी महसुलाच्या अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन त्वरीत पंचनामे करावे व संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी नागरीकामधून होत आहे. सोनहिरा परिसर हा डोंगराळ व खडकाळ टेकड्यांचा भाग आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे साठे आहेत. या भागातुन वाळवा, पलूस तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात मुरुमाची वाहतूक होत असते. शासनास नाममात्र रॉयल्टी भरून शेकडो ब्रास मुरुमाचे उत्खनन केले जाते. यासाठी मुरूम उत्खननात पारदर्शकता येण्यासाठी कडेगावच्या तत्कालीन तहसीलदार अर्चना शेठे यांनी मुरूम परवाना धारकांना चलन दिले होते. ते मुरूम वाहतूकदाराकडे असणे बंधनकारक केले होते. यामध्ये पारदर्शकता येऊन जेवढ्या ब्रासची रॉयल्टी तेवढेच उत्खनन होत होते. मात्र पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या या उक्तीप्रमाणे महसूलला याचा विसर पडला आहे.मुरूम उत्खननापूर्वी संबधीत क्षेत्राचे मोजमाप करून मुरूम उत्खनना नंतर ही त्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे गरजेचे आहे. संबधीत ठिकाणी महसुलाच्या कर्मचाऱ्यांनी उत्खनन सुरू असताना देखरेख करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. परिणामी शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडत आहे. अवेध्य मुरूम उत्खनना प्रकरणी अनेक वेळा तक्रारी केल्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबत महसूल प्रशासनाने चोकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. कठोर कारवाई केली जाईल सोनहिरा परिसरात बेकायदा मुरूम उत्खन सुरू असले तर त्याची तपासणी करू. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच परवाण्यापेक्षा जास्त मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांवरही कायदेशी कारवाई केली जाईल. - शैलजा पाटील, तहसिलदार, कडेगाव संपादक : युवराज यादव

