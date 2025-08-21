इस्लामपूर: ‘इस्लामपूरचे नामकरण केवळ ‘ईश्वरपूर’ नव्हे, तर ‘उरुण-ईश्वरपूर’ व्हावे, या मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेले साखळी उपोषण आज सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या शब्दावर काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार लवकरच ‘उरुण-ईश्वरपूर’ असे नामकरण होईल,’ असा विश्वास उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला. ‘उरुण-ईश्वरपूर’ न झाल्यास व राजकीय नेत्यांनी दिलेला शब्द फिरवल्यास हे आंदोलन पुन्हा एकदा जोरदार केले जाईल, असा इशाराही उरुणचे पोलिस पाटील बाळासाहेब पाटील यांनी दिला..Sangli Rain Update: ‘कृष्णे नदीच्या पुरामुळे नदीकाठी ग्रामस्थांची धावपळ'; ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर, नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद .एक ऑगस्टपासून ‘ईश्वरपूर’समवेत ‘उरुण’चा समावेश व्हावा, यासाठी येथील उरुण परिसरातील सर्व नागरिकांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. उरुणमधील सर्व भावकी, समाज, सामाजिक मंडळे व सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून पाठिंबा दिला. शिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार जयंत पाटील, सत्यजित देशमुख, सदाभाऊ खोत, अण्णासाहेब डांगे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमुआनंदराव पवार, राहुल महाडिक यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी आंदोलनाला भेट देत ईश्वरपूरसमवेत उरुणचा समावेश केला जाईल, असे आश्वासन दिले..उरुण ऐतिहासिक शहर आहे. इस्लामपूर शहरातील तहसील कार्यालय, नगरपालिका, न्यायालय, पोलिस ठाणे यांसह बहुतांश महाविद्यालये उरुण परिसरात आहेत. इस्लामपूरला पूर्वीपासून उरुण-इस्लामपूर असे म्हटले जाते. इस्लामपूर व उरुण असे दोन महसुली सजे आहेत. इस्लामपूरचे ‘ईश्वरपूर’ नामांतर करताना राज्य शासनाकडे ईश्वरपूर नावाने ठराव गेला. राज्य शासनानेही इस्लामपूरचे ईश्वरपूर नामांतर करायला मान्यता दिली. तो ठराव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. उरुण परिसरातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करत केवळ ‘ईश्वरपूर’ नको, ‘उरुण-ईश्वरपूर’ पाहिजे, अशी मागणी लावून धरत प्रशासनाला निवेदने दिली. तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले. अनेक नेत्यांनी उपोषणस्थळी भेट देत उरुण परिसरातील नागरिकांच्या मागणीला पाठिंबा व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘माझ्यावर विश्वास ठेवा, उरुण- ईश्वरपूर असा उल्लेख करणार, हा माझा शब्द आहे,’ अशी ग्वाही दिली..Sangli Rain Update: मिरजेत ‘कृष्णे’ची पातळी पन्नास फूट; नदीघाटावरील १५० जनावरांचे स्थलांतर.चंद्रकांत पाटील यांनीही, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उरुणचा समावेश ईश्वरपूरबरोबर करावा, असा लेखी आदेश प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे लवकरच उरुण नावाचा समावेश होईल,’ याची खात्री दिली. या सर्वांवर विश्वास ठेवत उरुण परिसरातील नागरिकांनी साखळी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिलेला शब्द पाळावा, अन्यथा आंदोलन काही काळानंतर तीव्र करणार असल्याचे सांगितले. पोलिस पाटील बाळासाहेब पाटील, माजी नगरसेवक खंडेराव जाधव, दादासाहेब पाटील, राजारामबापू कारखान्याचे संचालक शैलेश पाटील, शंकर पाटील, संजय पाटील, सदानंद पाटील, नितीन पाटील, विजय महाडिक, सुहास पाटील, अमोल राजमाने, राहुल पाटील, रणजित गायकवाड, वीरेंद्र राजमाने, यशवंत श्रीराम, अंकुश जाधव, संदीप माने, उदय सरनोबत उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.