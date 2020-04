शेतकरी वेठीस : हायड्रोजन सायनामाईडची जादा दराने विक्री

सांगली : जिल्ह्यात द्राक्षाच्या एप्रिल खरड छाटण्या 75 टक्के शेतकऱ्यांनी घेतल्या आहेत. बाग एकसारखी फुटावी यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हायड्रोजन सायनामाईड पेस्ट काळाबाजारात जादा दराने विक्री केली जात आहे. लिटरला 450 रुपयांनी मिळणारे प्रेस्ट एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात 600 ते 750 रुपयांनी विक्री करण्यात आली. कृषी दुकानांतूनही या काळ्या बाजाराला खतपाणी घालण्यात आले आहे. या प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची अपेक्षा आहे. "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर औषध कंपन्या बंद असल्याने त्यासाठी लागणारी हायड्रोजन सायनामाईट पेस्टचा कृषी दुकानांत मोठा तुटवडा होता. जिल्ह्यात 7 एप्रिलनंतर पेस्ट उपलब्ध झाली. मात्र त्याची चढ्या दराने विक्री झाली. काही लोकांनी 20 लिटरमधील पेस्टची खरेदी केवळ 400 रुपये लिटरला करून बाहेर किरकोळ विक्रीचा दर 600 ते 750 रुपये लिटरने पैसे कमावू लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पेस्ट गरजेची असल्यामुळे तक्रार करण्यासाठी कोणी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. "कोरोना'मुळे गर्दी टाळण्यासाठी देशभरात संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे मजूर नेण्यासाठी आणि आणण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्र सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना दुकानापर्यंत पोलिस जाऊन देत नाहीत. परंतु द्राक्ष खरड छाटणीसाठी लागणारी खते, पेस्ट यासह विविध औषधे संपत आली आहेत. अनेक कंपन्यांकडे औषधे तयार आहेत. परंतु वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने ती औषधे, खते द्राक्ष पट्टयात अद्यापही आलेली नाहीत. तक्रारही करता येत नाही सोनी, कवलापूर परिसरात पेस्टची विक्री एमआरपी पेक्षा जादा किमतीला सुरू आहे. मात्र शेतकरी गरजेपोटी ती मोजतो आहे. ही विक्री दुकानाऐवजी आता काही शेतकऱ्यांच्या घरातून करण्यात येत असल्यामुळे तक्रारही करता येत नाही.

- एक शेतकरी, सोनी

Web Title: hydrogen cyanamide used in grapes farm selling at high rates in Sangali