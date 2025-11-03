Ichalkaranji News : कूपनलिका खोदाईवरून इचलकरंजीत रणकंदन! पाणी प्रश्न पुन्हा तापला; विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार जुगलबंदी

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेची पहिला सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आली असतांना सार्वजनिक कूपनलिका खोदाईच्या विषय तापला आहे. बेसुमार खोदण्यात येत असलेल्या कुपनलिका खोदाईला प्रतिबंध करण्याची मागणी महाविकास आघाडीने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. तर विविध उपाय योजनांमुळे इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न सुटणार असल्यांने विरोधकांच्या पोटात गोळा उठला आहे, असे जोरदार प्रत्युतर आमदार राहूल आवाडे यांनी दिले आहे. त्यामुळे इचलकरंजी महापालिका निवडणूकीत पून्हा एकदा पाणी प्रश्न गाजण्याची चिन्हे आहेत..इचलकरंजी शहराचा पाणी प्रश्न गेली वीस वर्षे चर्चेत आहे. शहरासाठी मंजूर झालेल्या वारणा आणि दुधगंगा या दोन्ही योजना नदीकाठावरील गावांनी विरोध केल्यामुळे बारगळल्या. त्यामुळे शहराचा पाणी प्रश्न जैसे थे राहिला आहे. सध्या इचलकरंजीत पाणी आठवड्यातून एकदा तर कधी कधी दोन वेळा पाणी येते. त्यामुळे नागरीकांना सतत तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. नविन कोणतीही पाणी योजना सध्या होईल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सध्या अस्तीत्वातील कृष्णा आणि पंचगंगा योजना बळकटीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पण शहरासाठी लागणा-या भविष्यातील पाण्याची गरज पाहता नविन पाणी योजना राबविण्याशिवाय पर्याय नाही..अशी इचलकरंजीतील पाण्याची भिषण परिस्थीती असतांना महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर पून्हा एकदा पाणी प्रश्न पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तुर्त पाणी प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राजकारणी मंडळीनी कूपनलिका खोदाईचा सपाटा लावला आहे. त्याला विरोधी महाविकास आघाडीने जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. बेसुमार सुरू असलेल्या कूपनलिका खोदाईला निर्बंध घालण्याची मागणी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे..ही बाब बेकायदेशीर असून या कुपनलिका खोदाईमुळे भूजल पातळीत घट होण्याबरोबरच नदी प्रवाहाला धोका निर्माण होण्याची भिती व्यक्त केली. तर आमदार राहूल आवाडे यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युतर दिले आहे. पाणी योजनांच्या बळकटीकरणामुळे इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे विरोधकांचे पाणी प्रश्नावरील राजकारण संपणार असल्याने विरोधकांच्या पोटात आता गोळा आला आहे, असे आमदार राहूल आवाडे यांनी प्रत्युतर दिले आहे. एकूणच इचलकरंजीतील पाणी प्रश्न पून्हा एकदा महापालिका निवडणूकीत तापण्याची चिन्हे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.