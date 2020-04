सांगली : "कोरोना' च्या प्रतिबंधासाठी महापालिका क्षेत्रात आशा वर्कर्स, डॉक्‍टर, नर्सेस सर्व्हे तसेच उपाययोजनांसाठी घरोघरी फिरत आहेत. तर कर्मचारी, अधिकारी सफाईसाठी राबत आहेत. मात्र नागरिकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे आशा वर्कर्स, डॉक्‍टर्स, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी अवमानस्पद वर्तणूक करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, डॉ. रविंद्र ताटे यांना आज दिले. श्री. कापडणीस म्हणाले,""महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी प्रशासन सर्व प्रयत्न करत आहे. घरोघरी सर्व्हे, उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेचे डॉक्‍टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स राबत आहेत. सर्व्हे करताना अनेक नागरिकांना होम, इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यांच्यावरही यंत्रणा लक्ष ठेवून उपाययोजना करीत आहे. अशावेळी नागरिक त्यांना चुकीची माहिती देतात, प्रसंगी काहीजणांना अवमानस्पद बोलणे, शिवीगाळ, धक्काबुक्कीचे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आरोग्य विभागाचे सफाई कामगार सफाई, कचरा उठाव, जंतूनाशक फवारणी तसेच गर्दी टाळण्यासाठी संचारबंदीच्या नियोजनासाठी रात्रंदिवस राबत आहे. त्यांनाही अशाच पद्धतीने अवमानास्पद वर्तणूक दिली जात आहे. असे प्रकार करणाऱ्यावर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी थेट गुन्हे दाखल करावेत. त्याचे आदेश वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राबणाऱ्यांचेही धैर्य टिकेल. अशा प्रकारांना आळा बसेल.

