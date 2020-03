गरज असेल तरच झेडपीत या

सांगली ः कोरोना विषाणूपासून संरक्षणासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा अधिकच सावध झाली आहे. सर्वसामान्य लोकांनी त्यांचा खूप महत्त्वाचे काम असेल, अपरिहार्यता असेल तरच जिल्हा परिषदेकडे यावे. अन्यथा, त्यांच्या तक्रारी किंवा कामे ऑनलाईन आणि मोबाईलच्या माध्यमातून कळवाव्यात. तशी सोय केली जाईल, अशी भूमिका घेण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे धोरण एक-दोन दिवसांत जाहीर केले जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी सांगितले. देशभरात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अतिदक्षता घेतली जात आहे. शाळा, महाविद्यालयांना सुटी देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारीही काहीसे अस्वस्थ आहेत. त्यांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा केली जात आहे. त्यामुळे काहीएक प्रयत्न करून या कर्मचाऱ्यांना कोरोनापासून संरक्षणासाठी निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याबाबत श्री. राऊत यांनी एक आराखडा हाती घेतला असून तो लवकरच अमलात येणार आहे. जिल्हा परिषदेत दररोज काही शे लोकांची ये-जा असते. काही लोक तासन्‌तास बसून असतात. टेबल फिरत राहतात. जिल्ह्याच्या सर्व भागातून लोक येतात. त्यांनी आता गरज असेल तरच इकडे यावे. त्यांची कामे थांबणार नाहीत. त्यांच्या तक्रारीकडेही दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुरू केली जाईल, असे श्री. राऊत यांनी सांगितले. ई-मेलद्वारे काम सांगता येईल किंवा मोबाईलवर संपर्क करून काम मार्गी लावता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

