मुंबईला जायचं, तर चारपट रक्कम मोजा

झरे (जि. सांगली) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन असल्याने मुंबईला उपजीविकेसाठी गेलेले अनेक नागरिक गावाकडे परतले. पण, गावी बसून तरी उपजीविका कशी भागवायची, या विचारात अनेकजण असतानाच कंपनीकडून प्रत्येकाला कामावर हजर राहण्याबाबत नोटिसा पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे त्यांची परत मुंबईला जाण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे... मात्र त्यासाठी त्यांना चारपट रक्‍कम मोजावी लागते आहे. पूर्वीपासून खासगी आराम बस मुंबईवरून प्रवासी आणणे व मुंबईला सोडणे अशी दैनंदिन सेवा करत असतात. एका मार्गावरती आठ ते दहा बसेस धावताना दिसत होत्या. परंतु लॉकडाउनमुळे त्यांची चाके जाग्यावर थांबली होती. मात्र नोटिसा मिळाल्याने आता मुंबईकरांची परत जाऊन कामावर हजर राहण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे आराम बसेसची चाके पुन्हा फिरू लागली आहेत. एका सीटवर एकच पॅसेंजर घेऊन या गाड्या मुंबईकडे रवाना होत आहेत. त्यासाठी प्रवाशांना चारपट भाडे आकारले जात आहे. पूर्वी मुंबईला जाण्यासाठी किंवा गावाकडे येण्यासाठी 500 रुपये शुल्क आकारले जात होता. ते आता 2000 रुपये घेतले जात आहेत. यामुळे मुंबईला जाणारे प्रवासी अडचणीत आले आहेत.

