Sangli biodiesel : कर्नाटक सीमेलगत बेकायदेशीर बायोडिझेलचा पर्दाफाश; बोर्गी खुर्दमध्ये २० लाखांचा साठा जप्त

जत : अहिल्यानगर–विजयपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बोर्गी खुर्द (ता. जत) हद्दीत बेकायदेशीर बायोडिझेलचा साठा उमदी पोलिसांनी जप्त केला. सुमारे १९ हजार लिटर बायोडिझेल (किंमत अंदाजे १३ लाख रुपये) तसेच इतर साहित्य सुमारे ७ लाखांचे, असा एकूण २० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. .दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत उमदी पोलिस आणि जत पुरवठा विभागाकडून गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. एक संशयित पोलिसांच्या ताब्यात आहे. पोलिस आणि ग्रामस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक राज्यातून बेकायदेशीररीत्या बायोडिझेलची वाहतूक करून बोर्गी खुर्द येथील शेतजमिनीत लोखंडी टाक्यांमध्ये साठा करण्यात येत होता आणि तेथून अवैधरीत्या विक्री सुरू होती. .याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी छापा मारून चौकशी केली असता हा प्रकार उघडकीस आला. सायंकाळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले यांनी भेट देऊन तपासाचा आढावा घेत सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. .सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप कांबळे आणि जतचे पुरवठा अधिकारी श्रीकांत चोथे यांच्या पथकाने साठा जप्त करून पंचनामा केला. कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक कुलकर्णी, सिद्धेश्वर गायकवाड, पोलिस हवालदार आगतराव मासाळ, आप्पासाहेब हाक्के, संतोष माने, नारायण तोडकर, संतोष चव्हाण, सुदर्शन खोत आणि आप्पा घोडके यांचा सहभाग होता..एका कामगारास ताब्यात घेण्यात आले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सीमाभागात अवैध धंद्यांचे जाळे गेल्या वर्षभरात गांजा, जुगार, मटका, बेकायदेशीर बायोडिझेल विक्री, जनावरांची तस्करी यांसारख्या अवैध धंद्यांचे जाळे, या भागात निर्माण झाले आहे. उमदी पोलिसांसमोर रोज नवे आव्हान निर्माण होत आहे..जतचा सीमा भाग यामुळे चर्चेत आहे. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावर्ती तस्करी रोखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे लक्ष आहे.