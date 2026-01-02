पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli biodiesel : कर्नाटक सीमेलगत बेकायदेशीर बायोडिझेलचा पर्दाफाश; बोर्गी खुर्दमध्ये २० लाखांचा साठा जप्त

Illegal Biodiesel Seizure : उमदी पोलीस व जत पुरवठा विभागाच्या संयुक्त कारवाईत सुमारे २० लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, उमदी पोलीस व जत पुरवठा विभागाच्या संयुक्त कारवाईत
Illegal Biodiesel Seizure

Illegal Biodiesel Seizure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत : अहिल्यानगर–विजयपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बोर्गी खुर्द (ता. जत) हद्दीत बेकायदेशीर बायोडिझेलचा साठा उमदी पोलिसांनी जप्त केला. सुमारे १९ हजार लिटर बायोडिझेल (किंमत अंदाजे १३ लाख रुपये) तसेच इतर साहित्य सुमारे ७ लाखांचे, असा एकूण २० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
Paschim maharashtra
Border
Action
Transport
Trader
Biodiesel
jat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com