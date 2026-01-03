Sangli Biodiesel : १९ हजार लिटर बायोडिझेल जमिनीत गाडले; उमदी पोलिसांच्या कारवाईत २१ लाखांचा साठा जप्त

जत : बोर्गी खुर्द (ता. जत) येथील बेकायदेशीर १९ हजार १०० लिटरचा बायोडिझेलचा साठा उमदी पोलिसांनी ताब्यात घेत २१ लाख ४७ हजार ३१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी तिघा संशयितांवर गुन्हा दाखल केला आहे..यामध्ये उमदी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या पतीकडूनच कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यातून बायोडिझेलची बेकायदेशीर तस्करी उघडपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी ग्रामपंचायत सदस्यांचे पती रवी लोणी, (उमदी, ता. जत) व कर्नाटकातील मलक्काण्णा रेवाप्पा कुंबार, (वय ४२), संगाप्पा होर्तीकर, (होर्ती, जि. विजयपूर) यांच्या विरुद्ध बिगरपरवाना स्वतःच्या फायद्यासाठी, शासनाची फसवणूक करण्याच्या हेतूने व मानवी जीवितास धोका निर्माण होईल, अशा परिस्थितीत बायोडिझेलचा साठा करणे व विक्री केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..Sangli biodiesel : कर्नाटक सीमेलगत बेकायदेशीर बायोडिझेलचा पर्दाफाश; बोर्गी खुर्दमध्ये २० लाखांचा साठा जप्त.यातील एक संशयित मलक्काण्णा कुंबार याला पोलिसांनी ताब्यात घेत न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत..पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, अहिल्यानगर- विजयपूर महामार्गावर बोर्गी खुर्द गावाच्या हद्दीत एका पत्र्याच्या शेडमध्ये बायोडिझेलची उघडपणे विक्री सुरू असल्याची कुणकुण पोलिसांना लागली..Pune Crime : अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई; साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पाच जणांना अटक!.यावर पोलिसांनी त्या शेडची झडती घेतल्यानंतर बायोडिझेलचा मोजकाच साठा मिळवून आला. दरम्यान, मलक्काण्णा कुंबार याची झडती घेतल्यानंतर त्याने शेडच्या पाठीमागील बाजूस पाच-पाच हजारांच्या लिटर व दीड हजार लिटरच्या दोन टाक्या व रिकाम्या टाक्या जमिनीत पुरुण ठेवल्याचे समोर आले..इलेक्ट्रिक नोझल मशीन पाईप, इतर साहित्य व संशयित कुंबार यांच्याकडे रोख ३५ हजार ५१० रुपये असा २१ लाख ४७ हजार ३१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून बायोडिझेलच्या टाक्या सील केला. तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. एका स्थानिक नेत्याच्या दबावाखाली गोरखधंदा.गेल्या दीड वर्षांपासून अहिल्यानगर-विजयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर कर्नाटक राज्यातून बेकायदेशीर पणे वाहतूक करत बोर्गी खुर्द गावाच्या हद्दीत उघडपणे या बायोडिझेलचा साठा करण्यात येतो, खुलेआम विक्री केली जाते. शिवाय, उमदी ग्रामपंचायत सदस्या यांचे पती रवी लोणी यांच्या माध्यमातून हा गोरखधंदा सुरू होता. .यामध्ये एका स्थानिक नेत्याच्या राजकीय दबावाखाली हा प्रकार सुरू होता. आर्थिक देवाणघेवाणीतून दीड वर्षांपासून सुरू असलेला हा व्यवसाय उघडकीस आल्याचे उमदीसह परिसरात चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.