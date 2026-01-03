पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Biodiesel : १९ हजार लिटर बायोडिझेल जमिनीत गाडले; उमदी पोलिसांच्या कारवाईत २१ लाखांचा साठा जप्त

Illegal Biodiesel Stock Seized : ग्रामपंचायत सदस्यांच्या पतीसह कर्नाटकातील दोघांच्या माध्यमातून दीड वर्षांपासून तस्करी सुरू असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
Police inspect sealed tanks of illegal biodiesel seized from a shed

सकाळ वृत्तसेवा
जत : बोर्गी खुर्द (ता. जत) येथील बेकायदेशीर १९ हजार १०० लिटरचा बायोडिझेलचा साठा उमदी पोलिसांनी ताब्यात घेत २१ लाख ४७ हजार ३१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी तिघा संशयितांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

