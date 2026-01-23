पश्चिम महाराष्ट्र

Liquor Factory Raid : सांगोल्यात बनावट गोवा मद्याचा कारखाना उघड; उत्पादन शुल्कचा छापा, १६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Fake Goa Liquor : राज्यातील अवैध मद्यव्यवसायावर आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.सांगोला तालुक्यातील शिरभावी येथे सुरू असलेल्या बनावट गोवा मद्यनिर्मिती केंद्रावर छापा
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली/मिरज : सांगोला तालुक्यातील शिरभावी येथील गोवा बनावट मद्य निर्मिती केंद्रावर मिरज येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या धडक कारवाईत ४ लाख ३७ हजारचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.

