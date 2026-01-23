Liquor Factory Raid : सांगोल्यात बनावट गोवा मद्याचा कारखाना उघड; उत्पादन शुल्कचा छापा, १६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सांगली/मिरज : सांगोला तालुक्यातील शिरभावी येथील गोवा बनावट मद्य निर्मिती केंद्रावर मिरज येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या धडक कारवाईत ४ लाख ३७ हजारचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. .दरम्यान मिरज - पंढरपूर रस्त्यावर पथकाने सापळा लावून चारचाकीतून होणारी बनावट मद्याची वाहतूक देखील उघडकीस आणली. दोन्ही कारवाईत १६ लाख १५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला. याप्रकरणी चौघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे..Kolhapur Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर इंग्लिश दारूचा नजराणा! कोल्हापुरात येणारा सव्वा कोटीचा माल जप्त.अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सावंता विजय खोत (रा. कोगनोळी, ता. कवठेमहांकाळ), आकाश नामदेव खोत, सुनील दादासो खोत (दोघेही रा. चाबुकस्वारवाडी, ता. मिरज) आणि बापू मोहन होवाळ (रा. खेडकर मळा, होवाळ वस्ती, शिरभावी, ता. सांगोला, जि. सोलापूर) यांचा समावेश आहे..सांगली येथील राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक प्रदीप पोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाई करण्यात आली. राज्य उत्पादने दिलेली माहिती अशी की, बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास मिरज - पंढरपूर रस्त्यावरील हॉटेल सरपंच समोर पथकाने सापळा लावला होता..Goa Liquor Smuggling Case : ट्रक उघडल्यावर पाण्याच्या बाटल्या पण आणखी खोलात गेल्यावर सापडलं भलतचं, लेबल महाराष्ट्राचे, दारू गोव्याची.त्यावेळी विदेशी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या एक चारचाकी (एमएच १४ जीएस ४२०९) पोलिसांनी ताब्यात घेतली. त्यामध्ये गोवा बनावट मद्याचा १ लाख ४३ हजार रुपये किंमतीचा साठा आढळून आला..कारवाईत संशयित सावंता खोत, आकाश खोत आणि सुनील खोत तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगोला तालुक्यातील शिरभावी येथील संशयित बापू होवाळ राहत असलेल्या खेडकर मळ्यात बनावट मद्य निर्मितीचे केंद्र असल्याची माहिती मिळाली..मिरजेच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पंढरपूर येथील उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी सोबत घेऊन शिरभावी येथे छापा टाकला. तेथे गोवा बनावट मद्य, रिकाम्या बाटल्या आणि बुचे असा ४ लाख ३७ हजारचा मुद्देमाल मिळून आला. चौघाही संशयितांवर महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. .आरोपी बनावट गोवा मद्य तयार करून ते महाराष्ट्रात विक्रीसाठी पुरवत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ही कारवाई उत्पादन शुल्क मिरजचे निरीक्षक दीपक सुपे, जतचे निरीक्षक प्रभात सावंत, दुय्यम निरीक्षक अजय लोंढे, लक्ष्मण पवार, जयसिंग खुटावळे, पंढरपूरचे दुय्यम निरिक्षक बापू चव्हाण आदींच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.