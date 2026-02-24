Illegal Gambling : ग्रामपंचायत ठराव बासनात मटका-जुगार जोमात; शिगाव ग्रामस्थांचा संताप, युवा पिढी व्यसनाच्या आहारी

बागणी : शिगाव (ता. वाळवा) येथील मटका, जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंगसारखे अवैध धंदे पुन्हा सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत या धंद्यांविरोधात महत्त्वाचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी आता थंडावल्याचे चित्र आहे..सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कोळी यांनी अवैध व्यवसाय बंद करण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे अर्ज दिला होता. त्यावर सरपंच आणि सदस्यांनी एकमताने ठराव मंजूर करून अवैध व्यवसाय बंद करण्यासाठी पावले उचलली होती. ठरावानंतर काही दिवस व्यवसाय बंद झाले होते. परंतु आता ते छुप्या आणि उघड मार्गाने पुन्हा सुरू झाले आहेत..Raigad Gram Panchayat : रासळ ग्रामपंचायतीत आरटीआय माहितीचा गोंधळ; ग्रामसेवक-सरपंचांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.ग्रामस्थांच्या मते, प्रशासनाच्या नावाखाली हे अवैध व्यवसाय सुरू असूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्याचे आणि युवा पिढी व्यसनाच्या आहारी जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे..ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे वेळीच लक्ष देऊन हे धंदे कायमचे बंद करण्याची मागणी जोर धरून व्यक्त केली आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून वेळीच कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..Jalgaon News : गावातील वाद आता वेशीबाहेर! जळगावात तंटामुक्त समित्या थंडावल्या, पोलिसांवरील ताण वाढला.अवैध व्यावसयितांवर ग्रामपंचायत प्रशासन कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याने यासंबंधीची तक्रार ईश्वरपूर गटविकास अधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयास देणार आहोत.- प्रशांत कोळी सामजिक कार्यकर्ते, शिगाव.प्रशांत कोळी दिलेल्या अर्जाची प्रशासनाने दखल घेऊन संबंधित व्यवसायिकांना नोटीस देण्याचे काम केले होते. परंतु अद्यापही हे व्यवसाय बंद झाले नसल्याने यापुढे पोलिस प्रशासनाला सोबत घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.- संपतराव साळुंखे ग्रामविकास अधिकारी,शिगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.