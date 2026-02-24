पश्चिम महाराष्ट्र

Illegal Gambling : ग्रामपंचायत ठराव बासनात मटका-जुगार जोमात; शिगाव ग्रामस्थांचा संताप, युवा पिढी व्यसनाच्या आहारी

Despite Gram Panchayat : शिगाव (ता. वाळवा) येथे ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर करूनही मटका, जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंगचे अवैध धंदे पुन्हा जोमात सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. युवा पिढी व्यसनाच्या आहारी जात असल्याने सामाजिक वातावरण चिंताजनक बनले आहे.
Villagers express anger

Villagers express anger

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बागणी : शिगाव (ता. वाळवा) येथील मटका, जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंगसारखे अवैध धंदे पुन्हा सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत या धंद्यांविरोधात महत्त्वाचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी आता थंडावल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Youth
Gram Panchayat
Drugs
Gambling
Paschim maharashtra
gambling news
Addiction

Related Stories

No stories found.