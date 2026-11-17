मिरज : कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची आणि भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने मिरजमार्गे दोन विशेष रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचे नियोजन केले (Miraj Latur special train schedule 2026) आहे. सोलापूर-मिरज-सोलापूर आणि मिरज-लातूर-मिरज या दोन मार्गांवर या विशेष गाड्या धावणार आहेत. त्यामुळे मिरज, सांगलीसह कवठेमहांकाळ, जत, सांगोला, पंढरपूर, कुर्डुवाडी, बार्शी आणि धाराशिव परिसरातील प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..सोलापूर-मिरज-सोलापूर (क्र. ०१४१९/०१४२०) ही विशेष रेल्वे १७ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान दररोज धावणार आहे. या कालावधीत दोन्ही दिशांनी प्रत्येकी सात फेऱ्या होतील. सोलापूरहून सकाळी सात वाजता सुटणारी गाडी मोहोळ, माढा, कुर्डुवाडी, मोडनिंब, पंढरपूर, सांगोला, म्हसोबा डोंगरगाव, जत रोड, ढालगाव, कवठेमहांकाळ, सलगरे आणि आरग येथे थांबून दुपारी १२.२० वाजता मिरजेत पोहोचेल..परतीच्या प्रवासात मिरजेहून दुपारी एक वाजता गाडी सुटेल. आरग, सलगरे, कवठेमहांकाळ, ढालगाव, जत रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, सांगोला, पंढरपूर, मोडनिंब, कुर्डुवाडी, माढा आणि मोहोळ येथे थांबून सायंकाळी ७.१० वाजता सोलापूरला पोहोचेल. दरम्यान, मिरज-लातूर-मिरज ही दुसरी कार्तिकी विशेष रेल्वे (क्र. ०१४०७/०१४०८) १९ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान धावणार आहे. या चार दिवसांत दोन्ही दिशांनी प्रत्येकी चार फेऱ्या होतील. ही गाडी पंढरपूर, कुर्डुवाडी, बार्शी टाऊन आणि धाराशिवमार्गे धावणार असल्याने या भागातील प्रवाशांचीही सोय होणार आहे..Kolhapur Miraj Gulbarga Train : कोल्हापूर-मिरज-गुलबर्गा विशेष रेल्वे सेवेचा विस्तार! माढा, मोहोळ, अक्कलकोट, दुधनी, गाणगापूरला नवीन थांबे; आठवड्यातून पाच दिवस सेवा .मिरजेहून रात्री दहा वाजता सुटणारी गाडी आरग, सलगरे, कवठेमहांकाळ, ढालगाव, जत रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, सांगोला, पंढरपूर, मोडनिंब, कुर्डुवाडी, शेंद्री, बार्शी टाऊन, पांगरी, धाराशिव, येडशी, कळंब रोड, ढोकी, मुरूड, औसा रोड आणि हरंगुळ येथे थांबून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५.३० वाजता लातूरला पोहोचेल. लातूरहून पहाटे सहा वाजता परतीचा प्रवास सुरू होईल. याच मार्गावरील विविध स्थानकांवर थांबे घेत ही गाडी दुपारी १.५० वाजता मिरजेत पोहोचेल..Kolhapur ST Diwali Income : प्रवासी संख्या सव्वादोन लाखांनी घटली, तरीही कोल्हापूर एसटी विभागाची तिजोरी भरली; दिवाळीत कमावले तब्बल 17 कोटी.१८ बोगींची रचनादोन्ही विशेष रेल्वे गाड्यांना एकूण १८ ‘आयसीएफ’ बोगी असतील. यामध्ये १६ सामान्य तसेच चेअर कार बोगी आणि दिव्यांग प्रवासी व गार्डसाठी दोन राखीव बोगी असतील. कार्तिकी यात्राकाळात प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेता या विशेष गाड्यांमुळे नियमित रेल्वे गाड्यांवरील प्रवाशांचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी या गाड्या सोयीच्या ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.