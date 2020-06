सांगली जिल्ह्यातील  आठ गावांच्या पाणी योजनांची चौकशी 

सांगली ः राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून काम झालेल्या जिल्ह्यातील आठ पाणी योजनांच्या चौकशीचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिले. त्यात साडगेवाडी, बांबवडे, तुपारी, मर्दवाडी, वायफळे, घोगाव, रामापूर, सूर्यगावचा समावेश आहे. या संपूर्ण योजनांची तांत्रिक तपासणी, पाणीपुरवठ्याचे तपशील सादर करण्यासाठी एकूण बारा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. बुर्ली (ता. पलूस) येथील पाणी घोटाळ्यातील अटकेत असलेल्य संजय पवार याच्याशी संबंधित या योजना असून त्यामुळे तेथील पाणी पुरवठा समित्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

बुर्ली (ता. पलूस) येथे 1 कोटी 14 लाख रुपयांचे पाणी योजनेचे काम पत्नीच्या नावे स्थापन झालेल्या बोगस कंपनीला देण्याचा गंभीर प्रकार संजय पवार यांनी जिल्हा परिषदेकडील कर्मचाऱ्यानेच केला होता. त्याची चौकशी चंद्रकांत गुडेवार यांनी केली. त्यानंतर त्यावर गुन्हा दाखल करून पवार याला काल पलूस येथे पोलिसांनी अटक केली. पवार याचा सहभाग असलेल्या अन्य आठ योजनांची कागदपत्रेही श्री. गुडेवार यांनी मागवली होती. त्याची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर त्यांनी आता संपूर्ण चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

साडगेवाडी आणि बांबवडे योजनेच्या चौकशीसाठी शिराळा येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी ए. पी. मुलाणी, तासगावचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी जे. जे. थोरात, शिराळ्याचे शाखा अभियंता बी. बी. हुक्कीरे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तुपारी आणि मर्दवाडी गावांच्या चौकशीसाठी वाळवा तालुका उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी एस. बी. गायकवाड, आटपाडीचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी आर. एस. जोशी आणि आटपाडीचे शाखा अभियंता आर. व्ही. शेडगे यांची नेमणूक केली आहे. वायफळे आणि घोगाव योजनांची चौकशी विट्याचे प्रभारी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी डी. डी. कांबळे, मिरजचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी आर. व्ही. व्हनखंडे, मिरजचे शाखा अभियंता ए. जी. चव्हाण हे करतील. रामापूर आणि सूर्यगावची चौकशी उपअभियंता यांत्रिकी यू. ए. देशपांडे, सांगलीचे शाखा अभियंता एस. टी. बोतालजी, ग्रामीण पाणीपुरवठाचे शाखा अभियंता जी. के. मोटे हे चौकशी करणार आहेत. या योजनांची तांत्रिक तपासणी केली जाईल. गावकऱ्यांना पाणी मिळते की नाही, हेही नियमित तपासले जाईल. ट्रायल पीट घेऊन पाईप लाईनची खोली मोजली जाईल. त्याचा संपूर्ण तपासणी अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे

Web Title: Inquiry of water schemes of eight villages in Sangli district