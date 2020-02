सांगलीतील सिंचन योजना मार्चला सुरु करणार - जयंत पाटील सांगली - ताकारी, म्हैशाळ, विसापूर, पुणदी, टेंभू, आरफळ योजना तातडीने सुरू कराव्यात या मागणीचे निवेदन जलसंपदमंत्री जयंत पाटील यांना देण्यात आले. 28 फेब्रुवारी नंतर सर्व योजना सुरू करु अशी ग्वाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिस्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री पाटील यांना निवेदन दिले. त्यांनी निवेदनात म्हटले की, पूर्व भागात शेतीच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. द्राक्ष, फळबागा, रब्बी पिके शिल्लक आहेत त्यांना पाण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पाणी योजना सुरू करण्याची गरज आहे. योजना वेळेवर सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. सर्व पाणी योजनांचे वेळापत्रक तयार करावे व त्यांची अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे पिकांचे नियोजन केले आहे. यावेळी पोपट मोरे, संजय बेले, भरत चौगुले, महेश जगताप, राजेंद्र माने, प्रवीण चौगुले, पारस चौगुले, सूरज शेख, बाळासाहेब पाटील, उमेश पाटील आदी उपस्थित होते.

