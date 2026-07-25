Ishwarpur IT Park Project : सांगलीकरांसाठी खूशखबर! शरद जोशींच्या नावाने ईश्वरपुरात 'आयटी पार्क'; 250 कोटींच्या निधीला मंजुरी, आमदार सदाभाऊंची मोठी घोषणा

ईश्वरपूर (सांगली) : शहरात ‘आयटी पार्क’ व ‘डेटा सेंटर’ उभारण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली (Ishwarpur IT Park project Maharashtra) आहे. यासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शेतकरी चळवळीचे नेते शरद जोशी यांच्या नावाने हे पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. .आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘महायुती सरकारच्या माध्यमातून वाळवा तालुक्याच्या विकासाला गती देण्याची भूमिका आहे. यापूर्वीही तालुक्यात अनेक विकासकामे मार्गी लावली आहेत. वाघवाडी येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नावाने उभारण्यात येत असलेल्या अन्न-तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन होणार आहे. तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांचे प्रश्नही टप्प्या-टप्प्याने सुटत आहेत.’’.Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.ते म्हणाले, ‘‘आयटी पार्क’ व ‘डेटा सेंटर’मुळे तालुक्याच्या आणि परिसराच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन महानगरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल. पुणे-बंगळूर महामार्गालगत सातारा ते कोल्हापूरदरम्यान अनेक मोठे उद्योग उभारले गेले आहेत आणि दळणवळणाच्या उत्तम सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या आयटी पार्कमध्ये मोठे उद्योजक गुंतवणूक करतील. सध्या आयटी पार्कच्या जागेचा व प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.’’ पत्रकार परिषदेला जिल्हा बँकेचे संचालक राहुल महाडिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष केदार पाटील, भाजपचे प्रदेश सदस्य प्रसाद पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.