Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे ‘कारभारी’; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी

Ishwarpur Municipal Election Victory : उरुण–ईश्वरपूर पालिकेत जयंत पाटील गटाचा करिष्मा; भाजप महायुतीला जोरदार धक्का, मुख्यमंत्र्यांची सभा होऊनही राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा निर्णायक विजय. मतमोजणीअंती नगराध्यक्षपदासह २३ जागांवर वर्चस्व; शहरात जल्लोषाचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जयंत पाटील यांनी नगराध्यक्षपद व २२ नगरसेवक भरघोस मतांनी निवड़ून आणत भाजप मित्रपक्षांना धूळ चारली.

