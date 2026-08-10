Pregnant Woman Killed : 'तेरी बहन गई, हमने खतम किया' फोन केला अन्...; हुंड्यासाठी गर्भवतीचा गळा दाबून निर्घृण खून, ईश्वरपूरमधील धक्कादायक घटना

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : अडीच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी २१ वर्षीय गर्भवतीला मारहाण करून, गळा दाबून तसेच धारदार शस्त्राने खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मुन्नीबानू मेहबूब खान (वय २१, रा. अकबर मोहल्ला, ईश्वरपूर) असे मृत गर्भवतीचे नाव (pregnant woman dowry killed case Sangli) आहे. ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात संशयित पती मारीफ उर्फ मुझफर रमजान खान, सासरे मोहम्मद रमजान जमाल खान, सासू साबिरा रमजान खान यासह अल्पवयीन नणंदेवर गुन्हा दाखल केला आहे. .मृत मुन्नीबानू यांचा भाऊ रिझवान मेहबूब खान (सध्या रा. नागपाडा, मुंबई, मूळ रा. सर्रामुंदरी, निमपूर्वा, जि. बहराईस, उत्तर प्रदेश) यांनी फिर्याद दिली. काल दुपारी दोनच्या सुमारास हा प्रकार घडला..पोलिसांनी दिलेली व फिर्यादीत नमूद केलेली माहिती अशी, मृत मुन्नीबानू आणि मारीफ उर्फ मुझफर रमजान खान यांचा २६ एप्रिल २०२६ ला विवाह झाला. पती हा मावशीचाच मुलगा आहे. लग्नाच्या बोलणीवेळी हुंडा म्हणून पाच लाख रुपये देण्याचे ठरले. मुलीच्या घरच्यांनी नातेवाइकांकडून उसनवारी करून अडीच लाख रुपये हुंडा दिला होता..Ethanol Blended Petrol : 'इथेनॉलशिवाय कारखानदारी टिकणे अवघड'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पेट्रोलमुळे वाहनांचं नुकसान कसं होतं तेही सांगितलं!.लग्नानंतर उर्वरित अडीच लाख रुपये घेऊन ये, असा तगादा पती, सासू, सासऱ्याने लावला होता. ठरल्याप्रमाणे हुंड्याचे अडीच लाख रुपये न दिल्याने तिच्याशी वारंवार वाद घालून शारीरिक व मानसिक छळ केला जात होता. १० जुलैला मुंबईत राहणाऱ्या तिच्या भावाकडे पती तिला घेऊन गेला. पैशांची जुळणी होत नसल्याचे दिसताच तिला तेथेच ठेवून आला. शिवाय येण्या-जाण्याच्या खर्चाचे दोन हजार रुपये वसूल केले..दरम्यान, काल घरातील चौघांनी मिळून तिच्या कपाळावर, डोक्याच्या मागील भागावर हत्याराने मारहाण केली तसेच हाताने तोंड आणि गळा दाबून तिचा खून केला. पोलिसांनी मुन्नीबानूच्या पतीसह सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. या गुन्ह्यातील चारही संशयितांना ताब्यात घेतले असून, अन्य तपास सुरू आहे. सहायक निरीक्षक हरिश्चंद्र गावडे यांच्याकडे तपास आहे..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.तेरी बहन गई!शनिवारी दुपारी तिचा भाऊ कामावर असताना मारीफ याने त्यांना फोन लावला. शिवीगाळ करत तेरी बहन गई, हमने खतम किया, आके लेके जा, असे सांगून फोन कट केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दुर्दैवाने मुन्नीबानू गर्भवती असतानाही अत्यंत क्रूरपणे तिचा खून केल्याची कुजबुज घटनास्थळी सुरू होती..ड्रील मशीनचा वापरसंशयित मारीफ फॅब्रिकेशनचे काम करत होता. मुन्नीबानू यांच्या खुनासाठी घरच्यांनी धारदार शस्त्र म्हणून ड्रील मशीनचा वापर केला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पोलिस तपासात दगड किंवा फरशीने मारून तिला जखमी करून खून केल्याचा संशय आहे; परंतु पोलिस त्या दगड आणि फरशीचाही अद्याप शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.