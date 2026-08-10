पश्चिम महाराष्ट्र

Pregnant Woman Killed : 'तेरी बहन गई, हमने खतम किया' फोन केला अन्...; हुंड्यासाठी गर्भवतीचा गळा दाबून निर्घृण खून, ईश्वरपूरमधील धक्कादायक घटना

21 year old pregnant woman killed in Ishwarpur : ईश्वरपूरमध्ये अडीच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी २१ वर्षीय गर्भवती मुन्नीबानू खान यांचा खून झाल्याचा आरोप आहे. पती, सासू, सासरे आणि अल्पवयीन नणंदेविरोधात गुन्हा दाखल झाला.
Ishwarpur Sangli dowry death case

Ishwarpur Sangli dowry death case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : अडीच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी २१ वर्षीय गर्भवतीला मारहाण करून, गळा दाबून तसेच धारदार शस्त्राने खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मुन्नीबानू मेहबूब खान (वय २१, रा. अकबर मोहल्ला, ईश्वरपूर) असे मृत गर्भवतीचे नाव (pregnant woman dowry killed case Sangli) आहे. ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात संशयित पती मारीफ उर्फ मुझफर रमजान खान, सासरे मोहम्मद रमजान जमाल खान, सासू साबिरा रमजान खान यासह अल्पवयीन नणंदेवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Pregnant Women
Dowry
police investigation
Woman
dowry harassment in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com