Newly elected committee

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Municipal : ईश्वरपुरात पालिका विषय समित्या सभापती बिनविरोध; सर्व समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गट

NCP (Sharad Pawar Group : नगरपालिकेतील विषय समित्यांच्या निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांनी निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. सर्व समित्यांचे सभापती बिनविरोध निवडून आल्याने पालिकेतील सत्तासंतुलन स्पष्ट झाले.
ईश्वरपूर : उरुण ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतिपदाच्या निवडी गुरुवारी शांततापूर्ण वातावरणात पार पडल्या. विशेष सभेत सर्व समित्यांवरील सदस्यसंख्या एकमताने निश्चित करण्यात आली असून, सभापतिपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने पालिकेच्या सर्व प्रमुख समित्यांवर या गटाचे वर्चस्व स्पष्ट झाले आहे.

