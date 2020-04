आवडला नाही तरी हाच "इस्लामपूर पॅटर्न' : जयंत पाटील

इस्लामपूर (सांगली)- रेठरे धरण (ता. वाळवा) येथील रुग्णाला मुंबईत कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्याच्या संपर्कात आलेल्या 30 जणांच्या रिपोर्ट नेगेटिव्ह आल्यानंतर सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी 'कुणाला आवडो अगर न आवडो पण कोरोनाविरोधातील लढ्यात हाच 'इस्लामपूर पॅटर्न' आहे' अशा शब्दात टिप्पणी करून या पॅटर्नवर टीका करणाऱ्यांना प्रत्त्युत्तर दिले आहे. जयंत पाटील यांच्या इस्लामपूर पॅटर्न व त्रिसूत्रीवर इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी हा केवळ 'इस्लामपूर' नव्हे तर 'उरुण इस्लामपूर पॅटर्न' आहे, ज्यांना गावाचे नाव माहिती नाही त्यांनी स्वतःचा वेगळा पॅटर्न काढू नये, अशी टीका केली होती. त्यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी काल (ता. 14) रात्री फेसबुकवर ही टिप्पणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, रेठरे धरण येथून मुंबईला गेलेली व्यक्ती 12 एप्रिल रोजी मुंबईत कोरोना पॉझिटिव्ह निघाली. ही बातमी कळताच जिल्हा प्रशासनाने सदर व्यक्तीची माहिती घेतली व त्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेले 24 नागरिक, 1 डॉक्टर व 5 आरोग्य सहाय्यक अशा 30 जणांचे तात्काळ अलगीकरण केले आहे. आपल्याला सांगताना दिलासा वाटतोय की या 30 ही जणांच्या टेस्ट नेगेटिव्ह आल्या आहेत. इस्लामपूर, सांगली जिल्हा सध्या सुरक्षित आहे. 'कुणाला आवडो अगर न आवडो पण कोरोनाविरोधातील लढ्यात हाच 'इस्लामपूर पॅटर्न' आहे.' लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन करा व घरीच सुरक्षित रहा ही आपल्याला विनंती!

