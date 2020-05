इस्लामपुरकरांना आदेशाची प्रतिक्षा : प्रशासनाकडून नागरिकांना "धीर धरा' चे आवाहन 

इस्लामपूर- जिल्ह्याचा समावेश ऑरेंज झोनमध्ये झाल्यानंतर येथे सोमवार (ता.4) पासून नेमके कोणते व्यवसाय सुरु राहणार याबाबत जिल्हास्तरावरून अद्याप कोणतेही आदेश, सूचना आल्या नाहीत. त्यामुळे इस्लामपूरकरांना आदेशाची प्रतिक्षा आहे. प्रशासनाने नागरिकांना "धीर धरा' असे आवाहन केले आहे. रविवारी (ता. 3) शहरातील नागरिकांत सोमवारपासून इस्लामपूर शहरातील व्यवहार सुरू होणार असल्याची माहिती प्रसारित झाली. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून तशा कोणत्याही स्पष्ट सूचना तालुका प्रशासनाला मिळाल्या नव्हत्या. शहरातील अनेक व्यावसायिक, व्यापाऱ्यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांना संपर्क साधून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नागरिकांची निराशा झाली. प्रत्यक्षात इस्लामपूर शहराचा समावेश बफर झोनमध्ये करण्यात आला आहे. शिवाय जिल्ह्यात विक्रमी संख्येने रुग्ण इस्लामपुरात आढळले. ज्या गांधी चौक आणि भाजी मंडई परिसरात 25 रुग्ण आढळले त्या भागाचा कंटेन्मेंट एरियात समावेश आहे आणि या ठिकाणी अद्याप 10 मे पर्यंत काहीही सुरू केले जाणार नाही, अशा सूचना याआधी दिल्या आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाकडून नव्याने काही आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार कंटेन्मेंट आणि बफर झोनच्या नियमात बदल झाला असण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लामपूर शहरातील नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत घरीच राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. ""राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमाची अथवा सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. इस्लामपूरातील नागरिकांना सोमवारी (ता. 4) माहिती दिली जाईल.'' -नागेश पाटील, प्रांताधिकारी. ""व्यापाऱ्यांनी संयमाने घ्यावे. गडबड केल्यास प्रशासन व नागरिकांसमोरील अडचणी वाढतील. प्रांतांचे आदेश आल्याशिवाय व्यवसाय सुरू करू नयेत. प्रशासनाने जो निर्णय होईल त्यासंदर्भात सोमवारी व्यापाऱ्यांची व शहरातील प्रमुखांची बैठक घेऊन माहिती द्यावी.'' -उमेश कुरळपकर, व्यापारी प्रतिनिधी.

Web Title: Islampurkars await order: Administration appeals to citizens to be patient