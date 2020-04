"ऑनलाईन' महासभा घेणारी ही राज्यातील पहिलीच महापालिका

सांगली- कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेले दोन महिने महापालिकेची सभा घेता आली नाही. शासनाच्या सूचनेनुसार सभा घेण्यासाठी सदस्यांना एकत्र बोलवता येणे शक्‍य नसल्याने आता झूम ऍपचा वापर करून महापालिका ऑनलाईन विशेष सभा घेणार आहे. याबाबत आज महापौर गीता सुतार आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यात चर्चा झाली. ही सभा चार मे रोजी होण्याची शक्‍यता असून यामध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेबाबत चर्चा होणार आहे. झूमद्वारे महासभा घेणारी सांगली महापालिका राज्यात पहिलीच ठरणार आहे. कोरोनाची साथ पसरल्यानंतर 15 मार्चपासून गर्दी होऊ नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, मास्क लावणे, सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करणे यासारखे अनेक निर्बंध आल्यानंतर महापालिकेची मासिक सभा मार्च महिन्यात झाली नाही. याचबरोबर एप्रिल महिन्याची महासभाही झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्पही लटकला आहे. यामुळे महापौर गीता सुतार आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यात आज कोरोनाच्या उपाययोजनेबाबत विशेष सभा घेण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार चार मे रोजी ऑनलाईन पद्धतीने विशेष महासभा घेण्याचे निश्‍चित झाले. यामध्ये सर्व नगरसेवक व अधिकारी यांना झूमद्वारे एकत्र आणत विशेष महासभा घेतली जाणार आहे. चार मे रोजी ही ऑनलाईन सभा घेण्याचे नियोजन सुरू झाले असून या विशेष सभेत महापालिका क्षेत्रातील कोरोना उपाययोजनाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. यासाठी झूमद्वारे नगरसेवक आपल्या घरातून तर अधिकारी आपल्या कार्यालयातून या विशेष सभेत सहभागी होणार आहेत. महापौर, उपमहापौर, आयुक्त आणि नगरसचिव हे महापालिका मुख्यालयातून या सभेचे कामकाज झूमद्वारे पाहणार आहे.

अशा पद्धतीने झूम अपद्वारे महासभा घेणारी ही राज्यातील पहिली महापालिका असणार आहे. महापौर गीता सुतार आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यात झालेल्या चर्चेत हा निर्णय झाल्यानंतर आता महापालिका प्रशासन अजेंडा काढण्याच्या कामकाजाला लागले आहे, अशी माहिती आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली.

