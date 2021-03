दहा महिने झाले; मिरज स्टेशनबाहेरील रस्ता होणार कधी? 

मिरज : वैद्यकीय नगरीतील आगमनाचे प्रमुख मार्ग असलेल्या मिरज जंक्‍शनकडे जाणारा रोड मिरज स्टेशन रोड गेली दहा महिने उकरलेल्या अवस्थेत आहे. जागोजागी खड्डयांनी पूर्णत: चाळण झाली आहे. त्यातूनच प्रवासी भीतभीत वाट काढत आहेत. कोरोना संसर्गाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर मिरज रेल्वे स्थानकातून दररोज अकरा एक्‍स्प्रेस गाड्या नियमितपणे ये-जा सुरू आहे. या गाड्यातून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र यावेळी स्टेशनबाहेरील रस्त्यावरील भले मोठ्ठे खड्डे चुकवत त्यांना मिरज शहरात प्रवेश करावा लागत आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही या रस्त्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. रेल्वेत दिव्यांग कर्मचारी आहेत, त्यांना दररोज हा रस्ता सर करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रवाशांमध्येही ज्येष्ठ, दिव्यांग प्रवाशांची संख्या तितकीच अधिक आहे. अनेक आजारी लोक राज्य-परराज्यातून उपचारासाठी मिरज नगरीत दाखल होतात. मात्र खड्डयांमुळे अपघात होऊन पुन्हा त्यांना अधिकचा उपचार घ्यावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याच रस्त्यावर भारतीय पोस्ट ऑफिसची मुख्य शाखा, रेल्वे पोलिस स्टेशन यासह अनेक कार्यालये, दुकान गाळे, रिक्षा स्टॅप, रेल्वे पार्किंग आहे. मात्र हा रस्ता पूर्णत: खड्डेयुक्त बनल्याने रात्रीच्या वेळीस धोकादायक ठरू लागला आहे. हा रस्ता नूतनीकरणासाठी महापालिकेकडून अडीच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अतिक्रमणांमुळे काम रखडले आहे. यामुळे या रस्त्यास कुणी वाली उरलाच नाही. अडीच कोटी आले..पण काम थांबले

महापालिका आयुक्तांनी दखल घेऊन या अंदाजे चारशे मीटर रस्त्यास तब्बल अडीच कोटींचा निधी मंजूर केला. अतिक्रमणे न काढता काम सुरू झाले. मात्र पुन्हा त्याचमुळे दोन महिने काम रखडले आहे. यामुळे रेल्वे प्रवासी, नागरिक यांना नाहक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

