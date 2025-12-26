Miraj Politics : कष्टकऱ्यांच्या पक्षाची कोंडी! मिरजेत जनता दलाची कार्यकर्त्यांची मोळी सुटली

Miraj Party Conflict : डोक्यावर मोळी घेतलेली महिला...म्हणजे कष्टकऱ्यांचे प्रतीक...असे पक्षचिन्ह असलेल्या आणि एकेकाळी देशाच्या राजकारणात अग्रभागी असलेल्या जनता दलाने मिरजेच्या राजकीय पटलावर हुकमत गाजवली होती. .दोनवेळा आमदार, पुणे पदवीधर मतदारसंघातून नेतृत्व करत प्रा. शरद पाटील यांनी शहरात पक्ष वाढवला. सांगलीत संभाजी पवार, ॲड. व्यंकाप्ता पत्की यांनी पक्षाला बळ दिले. आता मात्र पक्षाची अवस्था बिकट आहे. पक्षातून मोठी गळती लागली आहे. पक्षाकडून लढायला फार कुणी इच्छुक नाही, प्रमुख नेतेही अन्य पक्षाच्या उमेदवारीसाठी धावताना दिसत आहेत..Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला.एकेकाळी जिल्ह्यात जनता दलाची ताकद वाढवली होती. आता हा पक्ष संघर्ष करताना दिसत आहे. प्रा. पाटील यांच्या विचारांचा वारसा पुढे चालवत पक्षातील कार्यकर्त्यांनी निवडणूकीची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, आघाडी किंवा युतीतून उमेदवारी मिळाली नाही, तर आम्ही जनता दलाकडून लढू, असा पर्याय उमेदवार देत आहेत..दिवंगत माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, संभाजी पवार आणि व्यंकाप्पा पत्की या त्रिमूर्तींनी जनता दलाचे काम तळागाळापर्यंत पोहोचवले. त्यातूनच विधीमंडळात कष्टकऱ्यांचा आवाज पोहोचला..Miraj Politics : काँग्रेसला धक्का देत सिद्धार्थ जाधवांचा ठाकरे गटात प्रवेश; 'या' मतदारसंघातून लढवणार निवडणूक?.महापालिका ते अगदी ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीतही जनता दलाचे कार्यकर्ते निवडून येत होते. काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या मिरज मतदारसंघात प्रा. शरद पाटील यांनी जनता दल शहरात रूजवले. महापालिका निवडणुकीतही त्यांचे कार्यकर्ते निवडून येत होते. मिरजेतून विठ्ठल खोत, कुपवाडमधून मोहन जाधव आदी नावे त्यातूनच राजकारणात पुढे आली..जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या प्रा. पाटील यांचे २०२३ मध्ये निधन झाल्यानंतर पक्षबांधणीतील अडचणी दूर करण्यात वरीष्ठ पातळीवरून प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी देशात युतीचा घटक पक्ष असतानाही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पक्षापासून अंतर राखले. आता महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू आहे, जनता दलाही चाचपणी करतो आहे. .प्रभाग चार, सातमध्ये जनता दलाकडून काही प्रमाणात तयारी सुरू आहे. ही तयारी त्या उमेदवारांना महापालिकेत पोहोचवू शकेल, असा विश्वास निर्माण करताना नेत्यांची दमछाक होते आहे. प्रा. शरद पाटील यांच्या कन्या आणि पुतणे यांच्यासाठी भाजपने रेड कार्पेट अंथरले आहे..जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. फैय्याजअहमद झारी म्हणतात, आमचा पक्ष जरी महायुतीचा घटक पक्ष असला, तरी स्थानिक पातळीवर आम्ही स्वतंत्र आहोत. निवडणूकीची तयारी सुरू आहे. काही उमेदवारांना आम्ही महायुतीकडे उमेदवारी मागितली आहे. ती उमेदवारी नाही मिळाली, तर जनता दलाचा विचार करू, असे सांगितले. तरीही चार जागांवर आम्ही सक्षमपणे निवडणूक लढवणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.