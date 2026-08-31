पश्चिम महाराष्ट्र

Jat Wildlife Attack : सांगलीत धक्कादायक घटना! जतमधील अंकले येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात 75 वर्षीय पोलिस पाटलाचा दुर्दैवी मृत्यू, शेळ्या चारण्यासाठी गेले अन्...

75-Year-Old Police Patil Dies in Suspected Wildlife Attack : जत तालुक्यातील अंकले येथे वन्यप्राण्याच्या संशयित हल्ल्यात ७५ वर्षीय पोलिस पाटील कोंडिराम पाटील यांचा मृत्यू झाला. वनविभागाने घटनास्थळी पाहणी सुरू केली असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
75-year-old police patil dies in wildlife attack in Jat

75-year-old police patil dies in wildlife attack in Jat

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत : अंकले (ता. जत) येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात ७५ वर्षीय पोलिस पाटलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना काल घडली. कोंडिराम बाबासो पाटील हे शेळ्या चारण्यासाठी डफळापूर-अंकले रस्त्यालगतच्या शेतात गेले असताना त्यांच्यावर वन्यप्राण्याने हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती (Ankale Jat wildlife attack latest news) आहे. या घटनेमुळे अंकलेसह डफळापूर परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

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