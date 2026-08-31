Jat Wildlife Attack : सांगलीत धक्कादायक घटना! जतमधील अंकले येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात 75 वर्षीय पोलिस पाटलाचा दुर्दैवी मृत्यू, शेळ्या चारण्यासाठी गेले अन्...

जत : अंकले (ता. जत) येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात ७५ वर्षीय पोलिस पाटलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना काल घडली. कोंडिराम बाबासो पाटील हे शेळ्या चारण्यासाठी डफळापूर-अंकले रस्त्यालगतच्या शेतात गेले असताना त्यांच्यावर वन्यप्राण्याने हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती (Ankale Jat wildlife attack latest news) आहे. या घटनेमुळे अंकलेसह डफळापूर परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती अशी, कोंडिराम पाटील हे नेहमीप्रमाणे शेळ्या चारण्यासाठी शेताकडे गेले होते. शेत परिसरात दबा धरून बसलेल्या वन्यप्राण्याने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात पाटील यांच्या मानेसह हात व मांडीलाही गंभीर दुखापत झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी.अंकले परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वन्य प्राण्याचा वावर असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये होती. शेत परिसरात वन्यप्राण्याचा वावर वाढल्याने शेळ्या, मेंढ्या, तसेच जनावरे चारण्यासाठी जाणाऱ्या पशुपालकांमध्ये आधीपासूनच चिंतेचे वातावरण होते. आता एका वृद्धाचा जीव गेल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. घटनास्थळाचा पंचनामा करण्याचे काम सुरू असून हल्ला नेमक्या कोणत्या वन्यप्राण्याने केला, याची अधिकृत माहिती तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..‘वन्यप्राण्याचा बंदोबस्त करावा’शेतकऱ्यांनी एकट्याने शेतात जाऊ नये, तसेच सकाळ-सायंकाळच्या वेळी अधिक खबरदारी घ्यावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वनविभागाने परिसरात तातडीने गस्त वाढवून वन्यप्राण्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.