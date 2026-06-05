पश्चिम महाराष्ट्र

Disabled Woman Assault Case : सांगली हादरली! जत तालुक्यात 57 वर्षांच्या दिव्यांग महिलेवर घरात घुसून अत्याचार; 19 वर्षीय तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा

Jat Disabled Woman Assault Case : जत तालुक्यातील एका गावात दिव्यांग, मूकबधिर व दृष्टिहीन महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Jat Crime News

Jat Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत (सांगली) : जत तालुक्यातील एका गावात दिव्यांग महिलेवर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी एकाविरुद्ध जत पोलिस ठाण्यात पीडित महिलेच्या आईने फिर्याद दाखल (Jat police station crime report) केली आहे.

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