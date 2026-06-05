Disabled Woman Assault Case : सांगली हादरली! जत तालुक्यात 57 वर्षांच्या दिव्यांग महिलेवर घरात घुसून अत्याचार; 19 वर्षीय तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा

जत (सांगली) : जत तालुक्यातील एका गावात दिव्यांग महिलेवर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी एकाविरुद्ध जत पोलिस ठाण्यात पीडित महिलेच्या आईने फिर्याद दाखल (Jat police station crime report) केली आहे. .या प्रकरणी संशयित केशव राजाराम घाटगे (वय १९) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला आपल्या वृद्ध आई-वडिलांसोबत राहत आहे. संबंधित महिलेची आई ३१ मे रोजी नातेवाईकांच्या निधनामुळे परगावी गेली होती..Amravati Crime : 'संबंध ठेवल्यास भरपूर पैसे मिळतील...'; अमरावतीत नोकरीचे आमिष दाखवून युवतीवर सामूहिक अत्याचार; मैत्रिणींनीच रचला कट .घरातील वृद्ध पती व मुलीसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याबाबत तिने नातेवाईकांना सांगितले होते. दरम्यान, १ जून रोजी दुपारी सुमारे साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास ती घरी परतली असता घराला कुलूप असल्याचे दिसून आले. त्यावेळी घराच्या जिन्याखालून आवाज आल्याने ती तेथे गेली असता गावातील एका व्यक्तीने तिच्या मूकबधिर व दृष्टिहीन मुलीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचे तिने पाहिल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..Kharghar Disabled girl : संतापजनक! नवी मुंबईत 17 वर्षीय दिव्यांग मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती.फिर्यादी महिलेने आरडाओरडा केल्यानंतर संबंधित तरुण तेथून पळून गेल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. घडलेल्या प्रकारानंतर फिर्यादीने पती व नातेवाईकांना माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी संशयित केशव राजाराम घाटगे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास जत पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.