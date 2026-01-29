Sangli Jat Politics : महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटात राजकीय तापमान वाढले; सर्वच उमेदवार मैदानात आक्रमक

माडग्याळ : जत तालुक्याच्या राजकारणात कधीकाळी कट्टर मित्र अन् नंतरच्या काळात कट्टर विरोधक म्हणून राष्ट्रवादीचे तम्मनगौडा रवी पाटील व भाजपचे संजय तेली यांच्या लढतीकडे पाहिले जाते. याठिकाणी तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. .प्रमुख लढत ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्या मध्येच होणार आहे. तम्मनगौडांच्या प्रतिष्ठेची व तेली यांच्या नेतृवाची परीक्षा बघणारी ही निवडणूक ठरणार आहे. जाडरबोबलाद गट सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहे. .Sangli ZP : महायुतीचीच डोकेदुखी भाजपला; सांगलीत ‘अंडरस्टँडिंग’ राजकारणाचा खेळ.राष्ट्रवादीकडून सावित्री तम्मनगौडा रविपाटील, भाजपकडून भाग्यश्री संजय तेली व अपक्ष सिंधूताई विठ्ठल पुजारी हे निवडणूक लढवत आहेत. जाडर बोबलाद गणातून भाजपकडून रेणुका रेवणसिद्ध आराणी, राष्ट्रवादीकडून कल्पना महादेव अंकलगी, माडग्याळ गणातून राष्ट्रवादीकडून शालनताई निंगप्पा कोरे, भाजपकडून मंगलाबाई बाबू बंडगर हे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत..या गटात माडग्याळ तालुका करण्याच्या मागणीवरून अनेकदा राजकीय वातावरण तापलेलं होतं. यासाठी माडग्याळ गावासह परिसरातील गावांनी बेमुदत उपोषणही केलं. याला तम्मनगौडा रविपाटील यांनी पाठिंबा देत शासन दरबारी याबाबत आवाज उठवू, असा दिलासा येथील नागरिकांना दिला होता. .Sangli Election : एकाच प्रभागात अनेक दावे, अनेक गट, भाजपची अंतर्गत फूट, राष्ट्रवादीची जातीय मांडणी; प्रभाग आठ बनला रणांगण.याचा फायदा कदाचित त्यांना मिळेल, असे चित्र आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मतदार भाजप व राष्ट्रवादी यापैकी कोणाला पसंती देणार, याची उत्सुकता आहेच. शिवाय, याठिकाणी भाजपला मानणारा गट देखील कार्यरत आहे..दरम्यान, या गटातून माडग्याळ गावचे भाजपचे स्थानिक नेते डॉ. सार्थक हिट्टी हे देखील निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक होते. ऐनवेळी भाजपने उमदी गटातील स्थानिक नेते संजय तेली यांना जाडरबोबलाद गटातून उमेदवारी दिली. .आयात उमेदवारावर भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस समोर आव्हान उभे केले आहे. या गटात दोन्ही बाजूंनी ताकद पणाला लावली आहे. आघाड्यांतील अंतर्गत समन्वय, स्थानिक प्रभाव आणि शेवटच्या टप्प्यातील डावपेच यावरच विजयाचे गणित ठरणार असून अखेर कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.