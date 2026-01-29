पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Jat Politics : महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटात राजकीय तापमान वाढले; सर्वच उमेदवार मैदानात आक्रमक

NCP vs BJP Prestige Battle : राष्ट्रवादीचे तम्मनगौडा पाटील व भाजपचे संजय तेली आमनेसामने; जत तालुक्यात प्रतिष्ठेची निवडणूक,महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटाचे राजकीय महत्त्व वाढले; महिला उमेदवारांमध्ये चुरस
Candidates interacting with voters during intense campaigning i

Candidates interacting with voters during intense campaigning i

sakal

दत्ता सावंतसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माडग्याळ : जत तालुक्याच्या राजकारणात कधीकाळी कट्टर मित्र अन् नंतरच्या काळात कट्टर विरोधक म्हणून राष्ट्रवादीचे तम्मनगौडा रवी पाटील व भाजपचे संजय तेली यांच्या लढतीकडे पाहिले जाते. याठिकाणी तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
NCP
political
Paschim maharashtra
political parties
Political Controversy
political struggle

Related Stories

No stories found.