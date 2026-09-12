पश्चिम महाराष्ट्र

Jat Municipality Photo Dispute : जत पालिकेची सभा छायाचित्राच्या वादात; मुख्यमंत्री-आमदारांच्या फोटोवरून जोरदार खडाजंगी, काँग्रेसचा सभात्याग

Jat Municipality Meeting Turns Heated Over Photographs : जत नगरपालिकेच्या मासिक सभेत मुख्यमंत्री व आमदारांच्या छायाचित्रावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तासभर वाद झाला. यावेळी संतप्त काँग्रेस नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
Sangli Political News

Sangli Political News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत (जि. सांगली) : शहरातील विकासकामे, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी काल सकाळी बोलाविण्यात आलेली जत नगरपालिकेची मासिक सभा सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री व आमदारांच्या छायाचित्राच्या वादात (Jat Municipality Photo Dispute) अडकली. अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी तब्बल तासभर सभागृहातील छायाचित्रावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. अखेर संतप्त काँग्रेस नगरसेवकांनी सभात्याग केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने सभा पुढे चालवली.

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