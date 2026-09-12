Jat Municipality Photo Dispute : जत पालिकेची सभा छायाचित्राच्या वादात; मुख्यमंत्री-आमदारांच्या फोटोवरून जोरदार खडाजंगी, काँग्रेसचा सभात्याग

जत (जि. सांगली) : शहरातील विकासकामे, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी काल सकाळी बोलाविण्यात आलेली जत नगरपालिकेची मासिक सभा सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री व आमदारांच्या छायाचित्राच्या वादात (Jat Municipality Photo Dispute) अडकली. अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी तब्बल तासभर सभागृहातील छायाचित्रावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. अखेर संतप्त काँग्रेस नगरसेवकांनी सभात्याग केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने सभा पुढे चालवली..नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र आरळी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मासिक सभा आयोजित करण्यात आली होती. मुख्याधिकारी लक्ष्मण राठोड, उपनगराध्यक्ष विक्रम ताड, सभापती गौतम ऐवळे, सभापती फिरोज नदाफ, सभापती इमरान गवंडी, सभापती सुप्रिया बामणे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन कुलकर्णी, गटनेते भूपेंद्र कांबळे, नगरसेवक प्रमोद हिरवे, स्वप्नील शिंदे, मिथुन भिसे, कुमार साळे, परशुराम मोरे, नीलाबाई कोळी, प्रणिला यादव, संगीता सोनुले, काजल काळे, नंदिनी मठपती, लक्ष्मीबाई कैकाडी, वीणा तंगडी, सीमा पट्टणशेट्टी, महादेव कोळी, शबाना जमखंडी, अनुसया माने यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते..माजी नगरसेवक लक्ष्मण ऐडके यांनी सभागृहात मुख्यमंत्री, तसेच आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे छायाचित्र विनापरवानगी लावल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. प्रशासनाने हे छायाचित्र तातडीने काढून टाकले. यानंतर छायाचित्र लावण्यावरून सत्ताधारी नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. पुन्हा लावल्याशिवाय सभा सुरू करू नये, अशी भूमिका सत्ताधारी सदस्यांनी घेतल्याने सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले. दरम्यान, सकाळी दहा वाजता सभा सुरू होणे अपेक्षित असताना अकरापर्यंत प्रोसिडिंगवर सत्ताधारी सदस्यांची स्वाक्षरी झाली नव्हती. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या सहा नगरसेवकांनी प्रोसिडिंगवर स्वाक्षरी केल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सभेच्या सुरुवातीपासूनच कामकाजाच्या वैधतेवरून प्रश्न उपस्थित झाले..Siddhesh Parab Arrested : शिरोड्यात माजी उपसभापतीच्या घरात पोलिसांची रेड; शिंदे शिवसेनेच्या सिद्धेश परब यांना अटक, सिंधुदुर्गात खळबळ.‘जीआर दाखवा’वरूनही वाद कायम...काँग्रेस नगरसेवकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमानुसार राष्ट्रपुरुष, महनीय व्यक्ती, तसेच राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचे छायाचित्र लावण्यासंदर्भातील शासन निर्णय सभागृहात दाखविला. मात्र, मुख्यमंत्री आमदारांचे छायाचित्र लावल्याशिवाय सभा सुरू करायची नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी नगरसेवकांनी कायम ठेवली..अखेर सकाळी अकराच्या सुमारास मुख्यमंत्री व आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे छायाचित्र सभागृहात लावण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस नगरसेवकांनी खासदार विशाल पाटील यांचेही छायाचित्र सभागृहात लावण्याची मागणी केली. मात्र, सत्ताधारी सदस्यांनी या मागणीला विरोध केल्याने पुन्हा वाद निर्माण झाला. यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी संतप्त होत सभात्याग केला..Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, याचिकाकर्त्यांना झटका.विकासाच्या अजेंड्याऐवजी फोटोवरच चर्चा...मासिक सभेत शहरातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता, विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, सभेच्या सुरुवातीलाच फोटोचा मुद्दा केंद्रस्थानी आल्याने विकासाच्या अजेंड्याला अक्षरशः बगल मिळाल्याची चर्चा सभागृहाबाहेर सुरू झाली. त्यामुळे पालिकेच्या मासिक सभेत राजकीय संघर्षाचा सूर अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..परवानगीशिवाय फोटो लावणे आणि प्रशासनानेही परवानगीशिवाय ते काढणे, दोन्ही बाबींवर आमचा आक्षेप आहे. खासदारांच्या फोटोबाबत पुढील सभेत सर्वानुमते निर्णय घेऊ. विरोधकांनी सभात्याग केला असला तरी आम्ही विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करून सभा पूर्ण केली. त्यामुळे केवळ सभात्यागामुळे मासिक सभा बेकायदेशीर ठरत नाही.-डॉ. रवींद्र आरळी, नगराध्यक्षशहराच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र, नगराध्यक्ष, सत्ताधारी नगरसेवकांनी फोटो लावणे-काढण्याच्या मुद्द्यावरून सभागृहाचे कामकाज विनाकारण वेठीस धरले. फोटो लावणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांची होती. मात्र, शहराच्या विकासाच्या मुद्द्याला बगल देऊन फोटोच्या प्रश्नाला महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे ही सभा बेकायदेशीर असल्याची आमची भूमिका आहे.-भूपेंद्र कांबळे, गटनेते, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.