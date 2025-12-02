राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर दगडफेक; गोपीचंद पडळकर म्हणाले, 'पूर्वी निळू फुलेंच्या सिनेमात...'

जत (सांगली) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे (NCP Candidate Suresh Shinde) यांच्या घरावर दोघा संशयितांनी दगडफेक केल्याने काल खळबळ उडाली. श्री. शिंदे यांच्या घराच्या खिडकीच्या काचा व चारचाकीची काच फुटली आहे. काल पहाटे तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याबाबत जत पोलिस ठाण्यात दोघा अनोळखींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सीसीटीव्ही चित्रणात संशयितांच्या हालचाली नोंद झाल्या आहेत..जत नगरपरिषद निवडणुकीसाठी (Jat Municipal Council Election) चुरस आहे. येथे राष्ट्रवादीच्या शरदचंद्र पवार व अजित पवार पक्षांची युती झाली आहे. सुरेश शिंदे हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अशी तिरंगी लढत आहे. आज पहाटे शिंदे यांच्या घरावर अनोळखींनी दगडफेक केली. पोलिसांनी तत्काळ पंचनामा केला. दरम्यान, विलासराव जगताप व सुरेश शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन करून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याचे आवाहन केले. अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी दक्षता घेतली..Karnataka Congress Crisis : काँग्रेसमधील 'वादळ' एका क्षणात शांत? सिद्धरामय्या–शिवकुमार यांच्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर दिल्लीत नेमकं काय घडलं?.भाजप व काँग्रेसच्या नेत्यांची पायाखालची वाळू सरकली आहे. दगडफेकीमागे भाजपचे आमदार आहेत. बाहेरील माणसे बोलावून ते मतदानापूर्वी दहशत माजवत आहेत. मतदारांवर दबाव टाकण्याचा हा प्रकार आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नागरिकांना पूर्ण न होणारी आश्वासने दिली आहेत. आम्ही ते जनतेला पटवून दिले आहे. त्यामुळेच पोसलेल्या गुंडांकडून असे भ्याड हल्ले केले जात आहेत. पोलिसांनी गुंडगिरी प्रवृत्तीला तत्काळ आवरावे. कठोर कारवाई करावी.- विलासराव जगताप, माजी आमदार.विलासराव जगतापांचा हा जुनाच सिनेमा आहे. पूर्वी निळू फुलेंच्या सिनेमात असले सीन असायचे. आता असले चित्रपट चालत नाहीत. विलासरावांना त्याची जाणीव नाही. सुरेश शिंदे यांनी स्वतःच्या लोकांकरवी दगडफेकीचे कृत्य घडवून आणले असावे, असा मला दाट संशय आहे. सकाळीच मी पोलिस अधीक्षकांकडे सखोल चौकशीची मागणी केली असून दोषींना कठोर शासन व्हावे.- गोपीचंद पडळकर, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.