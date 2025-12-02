पश्चिम महाराष्ट्र

राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर दगडफेक; गोपीचंद पडळकर म्हणाले, 'पूर्वी निळू फुलेंच्या सिनेमात...'

Stone Pelting on NCP Candidate Suresh Shinde’s Residence Sparks Tension in Jat : जत येथे राष्ट्रवादी उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर अनोळखींनी पहाटे दगडफेक केली. काचा फुटल्या असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
सकाळ डिजिटल टीम
जत (सांगली) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे (NCP Candidate Suresh Shinde) यांच्या घरावर दोघा संशयितांनी दगडफेक केल्याने काल खळबळ उडाली. श्री. शिंदे यांच्या घराच्या खिडकीच्या काचा व चारचाकीची काच फुटली आहे. काल पहाटे तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याबाबत जत पोलिस ठाण्यात दोघा अनोळखींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सीसीटीव्ही चित्रणात संशयितांच्या हालचाली नोंद झाल्या आहेत.

