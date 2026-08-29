जत : जत शहरातील महाराणा प्रताप चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन व सरकारच्या विरोधात भाषणे दिल्याप्रकरणी दोन माजी आमदार, दोन जिल्हा बँक संचालकांसह चाळीस जणांवर जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माजी आमदार विलासराव जगताप, विक्रमसिंह सावंत, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाश जमदाडे, मन्सूर खतीब व सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांसह इतर आंदोलकांचा कारवाई झालेल्यांत समावेश (Jat police case against former MLAs) आहे. .जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी आदेशाचा भंग करून राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक रोखल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४८८/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस हवालदार श्रीशैल बिसलाप्पा वळसंग यांनी फिर्याद दिली आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम २२१, १८९(२), महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम १३५(३) तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे..Lote MIDC Industry News : 'लोटे एमआयडीसीतून एकही कंपनी कुठेही जाणार नाही'; आदित्य ठाकरेंच्या दाव्यानंतर उद्योजक संघटनेचा मोठा खुलासा!.माजी आमदार विलासराव जगताप, विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाश जमदाडे, जिल्हा बँकेचे संचालक मन्सूर खतीब, माजी सभापती तम्मणगौडा रवीपाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आप्पाराया बिरदार, माजी सभापती सुजय ऊर्फ नाना शिंदे, पंचायत समिती सदस्य प्रमोद सावंत, शिवसेनेचे अमित ऊर्फ बंटी दुधाळ, नगरसेवक संतोष कोळी, माजी नगरसेवक नीलेश बामणे, युवराज निकम, रवींद्र सावंत, अजिंक्य सावंत, राहुल बाबर, महादेव पाटील, ईरण्णा निडोणी, परशुराम सांगोलकर, प्रकाश माने, बाबासाहेब कोडग, विवेक कोकरे, महांतेश पाटील आणि रासप नेते अजित पाटील यांचा समावेश आहे..Ratnagiri Tourism Development : भाट्ये बीचचा होणार कायापालट! 15 कोटींचा प्लॅन अन् गणपतीपुळ्याचा 102 कोटींचा विकास आराखडा 'या' तारखेपर्यंत होईल पूर्ण; उदय सामंत यांना विश्वास.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०.४५ ते दुपारी १२.४५ या वेळेत महाराणा प्रताप चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामुळे गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ (ई) वरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. दरम्यान, बंदी आदेश लागू असतानाही आंदोलन केल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.