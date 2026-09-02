Jat Road-Indi Railway line : महाराष्ट्र-कर्नाटकसाठी महत्त्वाची बातमी! जत रोड ते इंडी नवीन रेल्वेमार्ग होणार? महाडिकांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; सर्वेक्षणाची केली मागणी

संख : जत रोड (वाळेखिंडी) ते कर्नाटकातील इंडी रोड (विजयपूर) या प्रस्तावित नवीन रेल्वेमार्गाच्या मागणीला चालना मिळाली आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) यांना पत्र देऊन या रेल्वेमार्गासाठी तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या मागणीला केंद्रस्तरावरही पाठबळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..जत तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या रेल्वेमार्गासाठी २०२५ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. वाळेखिंडी ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी, तसेच प्रवासी संघटनांकडून शासनाकडे निवेदने देऊन जत रोड-इंडी रेल्वेमार्गाला मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली..जत रोडपासून इंडी, तसेच गुड्डापूरमार्गे विजापूर/होटगी जंक्शनशी रेल्वे जोडणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जत रोड रेल्वे स्थानकावर मालधक्का व गुड्स टर्मिनल, वाळेखिंडी येथे रेल्वे देखभाल केंद्र, तसेच विमानतळ उभारण्याच्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत..Sindhudurg DCC Bank Recruitment 2026 : नोकरीची सुवर्णसंधी! सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत 67 लिपिक पदांची भरती; TCS मार्फत होणार परीक्षा, 'हे' प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक.जत रोड-इंडी रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात आल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील प्रवासी वाहतूक, शेतीमालाची ने-आण, व्यापार, रोजगार आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी, तसेच सामान्य प्रवाशांना या रेल्वे जोडणीचा लाभ होऊ शकतो. याखेरीज जत तालुक्यातील शेतीमालाची कर्नाटकातील बाजारपेठांत वाहतूक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. तेव्हा, शासनाने व्यवहार्यता सर्वेक्षण व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने सुरू करावी.- महादेव हिंगमिरे, शिवसेना, जत विधानसभा प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.