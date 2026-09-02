पश्चिम महाराष्ट्र

Jat Road-Indi Railway line : महाराष्ट्र-कर्नाटकसाठी महत्त्वाची बातमी! जत रोड ते इंडी नवीन रेल्वेमार्ग होणार? महाडिकांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; सर्वेक्षणाची केली मागणी

Jat Road to Indi Vijayapura proposed railway line : जत रोड ते इंडी-विजापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षणाची मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली असून, जतच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला केंद्रस्तरावर चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
Dhananjay Mahadik railway demand

Dhananjay Mahadik railway demand

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संख : जत रोड (वाळेखिंडी) ते कर्नाटकातील इंडी रोड   (विजयपूर) या प्रस्तावित नवीन रेल्वेमार्गाच्या मागणीला चालना मिळाली आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) यांना पत्र देऊन या रेल्वेमार्गासाठी तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या मागणीला केंद्रस्तरावरही पाठबळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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