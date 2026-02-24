Sangli Accident : जत शहरात जीव धोक्यात; राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डेच खड्डे, सोलनकर चौक बनलाय मृत्यूचा सापळा

जत शहरातील अत्यंत रहदारीचा सोलनकर चौक सध्या अक्षरशः ‘मृत्यूचा सापळा’ ठरत आहे. पूर्व-पश्चिम दिशेला विजयपूर-गुहागर राष्ट्रीय महामार्ग (१६६ ई) आणि दक्षिण-उत्तर दिशेला पंढरपूर-अथणी राष्ट्रीय महामार्ग (५४८ बी) या दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या प्रमुख चौकाची अवस्था गत वर्षभरापासून मोठ्या खड्ड्याने विदीर्ण झाली आहे. .फुटलेल्या गटारामुळे रस्त्याच्या मध्यभागी तयार झालेला हा खोल खड्डा दररोज हजारो वाहनांसाठी धोका निर्माण करीत आहे. गत चार वर्षांत १६०० अपघात झाले आहेत. यामध्ये १५ जणांनी जीव गमावला आहे, तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. काही अपघातांत गंभीर जखमा, काहींना कायमस्वरुपी अपंगत्व स्वीकारावे लागले. शहरातील जनतेसाठी हा चौक आता भीतीचे प्रतीक ठरला आहे. तेव्हा या समस्येवर तत्काळ उपाय करण्याची मागणी होत आहे..मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग वाहतूक कोंडी.पावसाळ्यात पाणी निचरा होण्यासाठी वाट नाही, अवजड वाहनांच्या दररोजच्या रहदारीने गटार फुटल्याने त्यातून हा खड्डा तयार झाला. सुरुवातीला छोटा असलेला हा भाग कालांतराने वाढत गेला. अवजड वाहतूक, उसाचे ट्रक, मालवाहू वाहने आणि एसटी बस यांची सततची रहदारी असल्याने रस्त्याची स्थिती अधिकच बिकट झाली..परिणामी, अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडल्याच्या घटना घडल्या. काही अपघातांत गंभीर जखमा, काहींना कायमस्वरुपी अपंगत्व स्वीकारावे लागले, तर काहींना जीव गमवावा लागला अपघातांची मालिका लक्षात घेऊन स्थानिक पोलिसांनी तात्पुरता उपाय म्हणून खड्ड्याभोवती चार लोखंडी बॅरिकेड उभारले. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी अनोळखी चालकाने वेगात ट्रक चालवत चारही बॅरिकेड उडवून दिले. .Manmad News : मनमाडकरांचा श्वास कोंडला! नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे शहर हवालदिल; बायपासचा प्रश्न ऐरणीवर.बॅरिकेडचा चुराडा होत ते खड्ड्यात गाडले गेले आणि पुन्हा चौक पूर्ववत धोकादायक बनला. रात्रीच्या वेळी अपुऱ्या प्रकाशयोजनेमुळे खड्डा दिसत नसल्याने धोका आणखी वाढतो. सोलनकर चौक हा शहरातील बाजारपेठ, बस स्थानक आणि शैक्षणिक संस्थांकडे जाणारा मुख्य मार्ग असल्याने येथे दिवसातून हजारो नागरिकांची वर्दळ असते. .शिवाय, या चौकातच एक शैक्षणिक संस्था आहे, येथे हजारो विद्यार्थी ये-जा करत असतात, अशा ठिकाणी दीर्घकाळ खड्डा राहणे, ही प्रशासनिक उदासीनतेचीच साक्ष मानली जात आहे. अनेकदा आंदोलन, निवेदने देऊन झाली, तरीदेखील गेंड्याच्या कातडी पांघरलेल्या अधिकाऱ्यांना गटार दुरुस्ती अथवा यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी वेळ मिळत नाही, असेच चित्र आहे..जत शहरातील जनतेसाठी हा चौक आता भीतीचे प्रतीक ठरला आहे. प्रश्न केवळ एका खड्ड्याचा नाही, तो जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. संबंधित प्राधिकरणाने तातडीने दखल घेऊन कायमस्वरुपी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हा ‘मृत्यूचा सापळा’ आणखी किती बळी घेणार, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.- बादल सर्जे.कोण जबाबदारी घेणार?जत शहरातील सोलनकर चौकातील खड्ड्यामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ ई आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ बी या दोन राष्ट्रीय महामार्गांच्या संगमावरच ही धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाल्याने दररोज हजारो वाहनचालक भीतीच्या छायेतून प्रवास करत आहेत. मात्र, या महामार्गाची दुरुस्ती कोण करणार, ही जबाबदारी कोणत्या महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, यात एक वर्ष उलटून गेले. यावर अनेक खलबत्ते झाली. मात्र, ही जबाबदारी कोण घेणार, हाच प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे..महत्त्वाचेफुटलेल्या गटारामुळे रस्त्याच्या मध्यभागी खोल खड्डा, पावसाळ्यात निचऱ्याचा अभावअवजड वाहनांच्या सततच्या रहदारीने स्थिती बिकटऊस ट्रक, मालवाहू वाहने, एसटी बस यांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जाअनेक दुचाकीस्वार घसरून पडल्याच्या घटना, गंभीर जखमी व मृत्यूंची नोंद.रात्री अपुरी प्रकाशयोजना; खड्डा न दिसल्याने अपघाताचा धोका वाढतो हा प्रश्न केवळ खड्ड्याचा नाही; ही जबाबदारीची परीक्षा आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून काँक्रिटीकरण करावे; अन्यथा यावर तीव्र आवाज उठवू.- विक्रम ढोणे, सामाजिक कार्यकर्तेदररोज दुकानासमोर अपघात पाहतो. खड्डा चुकवताना वाहनचालक एकमेकांवर आदळतात. प्रशासनाने एखादा मोठा अपघात होण्याची वाट पाहू नये.- तात्यासाहेब जाधव, अध्यक्ष, सोलनकर चौक, जत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.