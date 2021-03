आष्टा पोलिसांना हवा असलेला जावेद काझी लागला गोवा पोलिसांच्या हाती

आष्टा : सांगली जिल्ह्यातील आष्टा पोलिसांना हवा असलेला संशयित जावेद काझी हा सोमवारी एका हॉटेलमध्ये मडगाव पोलिसांच्या हाती लागला. पण, सोमवारपासून हा संशयित तब्येत बिघडल्याचा बहाणा करून इस्पितळात भरती आहे, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. आष्टा पोलीस संशयित डिस्चार्ज होण्याची वाट पाहत आहेत. मडगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 8 मार्च रोजी मिगेंल मिरांडा आणि कॅटरिना पिंटो याची हत्या करुन फरार झालेल्या संशयितांचा शोध घेण्यासाठी सासष्टी तालुक्‍यातील हॉटेलमध्ये जाऊन पाहणी केला असता, जावेद काझी हा संशयित पोलिसांचा हाती लागला. आष्टा पोलिसांनी जावेदची माहिती गोवा पोलिसांना दिली होती; त्या माहितीवरुन त्यांना ताब्यात घेतले. संशयिताची अचानक तब्येत बिघडल्याने त्याला इस्पितळात दाखल करण्यात आले. पण, संशयिताने तब्येत बिघडल्याचा बहाणा केला आहे, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. संशयिताने अटकपूर्व जामीनासाठीअर्ज केला होता. पण तो फेटाळण्यात आला आहे. कंपनीत भागीदार करून घेण्याचे अमिष दाखवून जावेद याने सांगली जिल्ह्यातील वाळवा येथील ट्रेडिंग कंपनीच्या मालकांना 1 कोटी 8 लाख रुपयांचा गंडा घातल्याने आष्टा पोलिसांनी त्याच्यासह शबीना काजी, शफी काजी व सलीम सय्यद या चारही जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे. मडगाव पोलीस निरीक्षक सचिन नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Javed Qazi, wanted by Ashta police, was arrested by Goa police