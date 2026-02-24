पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant patil : जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीच बाजी मारेल ; आमदार जयंत पाटील बोरगावमध्ये विजयी उमेदवारांचा सत्कार रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण

Maha Vikas Aghadi : सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जयंत पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या विजयाचा ठाम विश्वास व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवेखेड : ‘‘पुरोगामी आणि स्वाभिमानी विचारांची ओळख असलेल्या सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच विजय मिळवेल,’’ असा विश्वास माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

