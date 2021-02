उखळू ते उदगिरी 20 किलोमीटर अंतराची होणार जंगल सफर 

शिराळा : चांदोली उद्यान अंतर्गत शाहूवाडी तालुक्‍यातील उखळू ते उदगिरी या 20 किलोमीटर अंतराच्या जंगल सफारीची जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. वारणावती (ता. शिराळा) येथे वन्यजीव विभागाच्या कार्यालयात जंगल सफारी प्रारंभ झाला. वन्यजीव विभाग चांदोली व उखळू ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीतर्फे या जंगल सफरीचे आयोजन केले आहे. सध्या शिराळा तालुक्‍यातील झोळंबी येथे 21 किलोमीटर जंगल सफारी सुरू आहे. आता शाहूवाडी तालुक्‍यातील उखळूपासून उदगिरीपर्यंत ही जंगल सफारी सुरू झाल्याने मणदूर प्रमाणे उखळू येथील स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. या जंगल सफारीसाठी 16 वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यावेळी वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक सह्याद्री व्याघ्र राखीव कोल्हापूर समाधान चव्हाण, विभागीय वनाधिकारी महादेव मोहिते, तहसीलदार गणेश शिंदे, गटविकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर, कार्यकारी अभियंता डी. डी. शिंदे, उप अभियंता मिलिंद किटवाडकर व महेश चव्हाण, शाखा अभियंता तानाजी धामणकर, वनक्षेत्रपाल जी. एच. लंगोटे, वनपाल डी. के. यमगर, एच. ए. गारदी, मणदूरचे सरपंच वसंत पाटील, उखळूचे सरपंच राजू मुटल, मोहन पाटील, राजू वडम, श्रीपती अनुते, संजय वडाम, सदाशिव वडाम, बाजार समितीचे संचालक दिनकर दिंडे उपस्थित होते. प्रवेश शुल्क

12 वर्षांआतील मुलांना 15 व प्रौढ 30 रुपये प्रती व्यक्ती, 1200 रुपये सफारी वाहन व वाहन प्रवेश शुल्क 100 रुपये

गाईड शुल्क 200 रुपये शैक्षणिक सहलीसाठी शालेय विद्यार्थी 10 व कॉलेज विद्यार्थी 20 रुपये प्रत्येकी शुल्क रहाणार आहे. वारणावती येथील वन्यजीव विभागाच्या कार्यालयात पर्यटकांना पास मिळणार आहेत. हे पाहता येणार

तांबवे टॉवर

उदगिरी मंदिर

कोकण दर्शन संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The journey from Ukhlu to Udgiri will be a distance of 20 km