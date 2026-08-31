Jotiba Dongar News : ऊन सावली अन् विक्रमी गर्दीत रंगली जोतिबाची नगर प्रदक्षिणा...

जोतिबा डोंगर - सकाळच्या प्रहरी डोंगरावरून वाहणारे दाट धुके.. सोबतीला ऊन सावलीचा रंगलेला खेळ... हिरव्यागार निसर्गाच्या साथीत... गुलालाची भव्य उधळण करीत यमाईदेवी चोपडाई देवी महादेव काळभैरव व जोतिबाच्या नावानं चांगभलच्या जयघोषात श्री क्षेत्र जोतिबा डोंगर, ता. पन्हाळा येथे नगरप्रदक्षिणा सोहळा भक्तीमय वातावरणात झाला. विना टाळ मृदंग ढोल-सनई शिंग शंख तसेच भजन कीर्तनाच्या गजरात प्रदक्षिणेत सुमारे अडीच लाखाहून अधिक भाविकांनी उपस्थिती लावली..नगर प्रदक्षिणेच्या इतिहासात यंदा प्रथमच गर्दीचा उच्चांक झाला. नुकत्याच झालेल्या श्रावण षष्ठी यात्रेला भाविकांची संख्या कमी होती. मात्र या सोहळ्याला पूर्ण क्षमतेने राज्यभरातील भाविक दाखल झाले. यामुळे अख्खा डोंगर भाविकांनी फुलून गेला होता. दरवर्षी ज्योतिबा डोंगराभोवती असणाऱ्या बारा ज्योतिर्लिंगे व अष्ट तिर्थ यांच्या दर्शनासाठी श्रावणातील तिसऱ्या सोमवारी नगर प्रदक्षिणा निघते. या सोहळ्यासाठी रविवारपासूनच भाविकांनी हजेरी लावली होती..आज पहाटे पासून कोल्हापूर सांगली सातारा बेळगाव कोकणातून भाविक दाखल झाले. सकाळी नऊ वाजता चांगभलचा जयघोष करून मुख्य मंदिरातून या सोहळ्यास सुरुवात झाली. शिवाजी पुतळा दक्षिण दरवाजातून गजगतीने हा सोहळा गायमुख तलाव या ठिकाणी आला. या तलावच्या काठावरील श्री मल्लिकार्जुन मंदिरात आरती सोहळा इतर धार्मिक विधी झाले. त्यानंतर दिंडी कोल्हापूर जोतिबा मार्गावर भीमाशंकर तीर्थाच्या परिसरात गेला..तिथून तो नंदीवन अंबावन, पांढरवन, नागझरी मंडोकतीर्थ, व्याघ्रतिर्थ आंबा तसेच अष्ट तीर्थांचे दर्शन घेऊन तो मुरगोळा या ठिकाणी आला. या ठिकाण तर महिलांनी झिम्मा फुगड्डीचा फेर धरला. तिथून तो सरकाळा तीर्थावर गेला. पुढे तो गिरोली, ता. पन्हाळा गावच्या निनाई देवीच्या मंदिरात गेला. तेथे आरती व धार्मिक विधी होऊन हा सोहळा परत याच गावच्या शिवारात तिथे मोठ्या दगडावर बारा ज्योतिर्लिंगच्या प्रतीकृती कोरले आहेत तेथे गेला..तेथे दर्शन घेऊन तो पोहाळे तर्फ आळते, ता. पन्हाळा गावातील पांडव लेण्यात गेला. तेथून तो पुन्हा गायमुख तलाव या ठिकाणी आला. सायंकाळी सात वाजता हा सोहळा यमाई मंदिरात गेला. भाविकांनी मंदिरा भोवती प्रदक्षिणा पूर्ण केल्यानंतर भाविकांना सुंटवडा वाटप करण्यात आला. त्यानंतर रात्री आठ वाजता या सोहळ्याची सांगता झाली..क्षणचित्रेजोतिबा डोंगरावर दिवसभर कडक उन्ह अधून मधून ढगळ वातावरण .कोल्हापुरातील सहज ट्रस्टच्या वतीने गायमुख तलावाच्या काठावर खिचडी (शाबू) व चहाचे वाटप.शाहुवाडी विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक प्रणिल गिल्डा व कोडोली पोलीस ठाण्याचे साहाय्यक पोलीस निरिक्षक शितलकुमार डोईजड यांनी गर्दी वर नियंत्रण ठेवत दिंडी केली पूर्ण.वरणगे ता. करवीर येथील ज्योतिर्लिंग फर्निचरचे विलास पाटील यांच्याकडून शाबूचे वाटप.पाडळी जि. सातारा येथील श्री ज्योतिर्लिंग देव ट्रस्ट व मानाच्या पहिल्या क्रमांकाच्या सासनकाठीच्या वतीने राजगिरा लाडू वाटप.ठिकठिकाणी दिंडीच्या मार्गावर सांगली सातारा जिल्हातील भाविकांनी केळी राजगिरा लाडू शाबू चिवडा चहा दूध यांचे वाटप.कराड कोल्हापूर परळी वैजनाथ बतीस शिराळा जोतिबा शाहुवाडी येथील भजी मंडळांनी दिंडीत आणली रंगत.दिंडीत दिवसभर उन्हात चिखल काटे तुडवत अनवाणी पायाने चालले अडीच लाख भाविक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.