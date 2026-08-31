पश्चिम महाराष्ट्र

Jotiba Dongar News : ऊन सावली अन् विक्रमी गर्दीत रंगली जोतिबाची नगर प्रदक्षिणा...

जोतिबा नगर प्रदक्षिणेच्या इतिहासात यंदा प्रथमच गर्दीचा उच्चांक झाला.
Jyotiba Nagar Pradakshina

Jyotiba Nagar Pradakshina

sakal

निवास मोटे
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जोतिबा डोंगर - सकाळच्या प्रहरी डोंगरावरून वाहणारे दाट धुके.. सोबतीला ऊन सावलीचा रंगलेला खेळ... हिरव्यागार निसर्गाच्या साथीत... गुलालाची भव्य उधळण करीत यमाईदेवी चोपडाई देवी महादेव काळभैरव व जोतिबाच्या नावानं चांगभलच्या जयघोषात श्री क्षेत्र जोतिबा डोंगर, ता. पन्हाळा येथे नगरप्रदक्षिणा सोहळा भक्तीमय वातावरणात झाला. विना टाळ मृदंग ढोल-सनई शिंग शंख तसेच भजन कीर्तनाच्या गजरात प्रदक्षिणेत सुमारे अडीच लाखाहून अधिक भाविकांनी उपस्थिती लावली.

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