ACB Action in Kadegaon : कडेगावात लाचलुचपतचा मोठा दणका! निकाल बाजूने लावण्यासाठी सहा हजारांची लाच मागणारा मंडल अधिकारी जाळ्यात

कडेगाव : हरकत नोंद सुनावणी प्रकरणाचा निकाल बाजूने लावण्यासाठी सहा हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी येथे मंडल अधिकाऱ्यासह अन्य एकजण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात (Kadegaon mandal officer bribery) सापडला. .अधिकारी मनोहर धोंडिराम पाटील (वय ५०, उपासना बंगला, किसान नगर, सिद्धांत मेडिकल एजन्सीनजीक, ईश्वरपूर, ता. वाळवा) आणि राजेंद्र विष्णू पाटील (वय ५२, लाड वस्ती, राजापूर, ता. तासगाव) या दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये कडेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेली माहिती अशी, की कडेगाव येथे मनोहर पाटील मंडल अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्याकडे तक्रारदाराचे हरकत नोंद प्रकरण सुनावणीकरिता आले होते. मनोहर पाटील याने या प्रकरणाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लावण्यासाठी, तसेच खरेदीदस्ताची नोंद मंजूर करण्यासाठी संबंधिताकडे पैशांची मागणी केली..Amba Ghat Road Repair : आंबा घाटात आधुनिक एरडॉक्स प्लेटस्चा वापर; खचलेल्या भागात 30 मीटर लांब, 5 मीटर उंच भिंत, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा मोठा निर्णय.यासंबंधी कार्यालयात काम करणाऱ्या राजेंद्र पाटील यास भेटण्यास अधिकारी मनोहर याने तक्रारदारांना सांगितले. राजेंद्र पाटील याला भेटल्यावर त्याने तक्रारदारांना मंडल अधिकारी मनोहर पाटील याच्याकरिता पाच आणि स्वत:करिता एक हजार अशी सहा हजार रुपयांची मागणी केली..तक्रारदारांनी याप्रकरणाची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली. सात जुलै रोजी दुपारच्या सुमारास विभागातील अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी केली असता त्यामध्ये सत्यता असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे सापळा लावून कारवाई करण्यात आली. कडेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.