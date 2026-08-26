पश्चिम महाराष्ट्र

ACB Action in Kadegaon : कडेगावात लाचलुचपतचा मोठा दणका! निकाल बाजूने लावण्यासाठी सहा हजारांची लाच मागणारा मंडल अधिकारी जाळ्यात

Kadegaon Bribery case : कडेगावात हरकत नोंद प्रकरणाचा निकाल बाजूने लावण्यासाठी आणि खरेदीदस्त नोंद मंजूर करण्यासाठी सहा हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी मंडल अधिकारी मनोहर पाटील आणि राजेंद्र पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
bribery case in Sangli district

bribery case in Sangli district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कडेगाव : हरकत नोंद सुनावणी प्रकरणाचा निकाल बाजूने लावण्यासाठी सहा हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी येथे मंडल अधिकाऱ्यासह अन्य एकजण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात (Kadegaon mandal officer bribery) सापडला.

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