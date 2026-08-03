Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कडगाव तालुक्यातील 2045 शेतकऱ्यांना 21.87 कोटींची कर्जमाफी! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजने'ची पहिली यादी जाहीर, तुमचं नाव यादीत आहे का?

कडेगाव (सांगली) : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत तालुक्यातील २०४५ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ८७ लाख रुपये इतकी कर्जमाफी झाली असल्याची माहिती तहसीलदार अजित शेलार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना (Ahilyadevi Holkar farmer loan waiver Sangli district) दिली..तहसीलदार शेलार म्हणाले, ‘‘दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जमाफीसाठी लाभार्थींची पहिली यादी शासनाने जाहीर केली असून तालुक्यातील १४१५ विकास संस्था सभासद व ३७८ राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या सभासदांच्या कर्जमाफीमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची नावे योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. ही यादी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे नोटीस बोर्ड, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, तसेच विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..या योजनेअंतर्गत तालुक्यातील ६३ विकास संस्थांच्या १,६६७ शेतकऱ्यांची १६ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रुपयांची कर्जमाफी मंजूर झाली असून कडेगाव तालुक्यातील ६ राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखेतील ३७८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ५ कोटी ३९ लाख ७९ हजार ६३१ रुपये कर्जमाफी झाली आहे..KDCC Bank Decision : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना! पात्र शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा भार 'केडीसीसी' उचलणार; नफ्यातून भरणार 10 कोटींहून अधिक रक्कम.आजअखेर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ६७७ कर्जदारांचे आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झाले असून, या लाभार्थ्यांच्या ५ कोटी ६२ लाख ७० हजार ३४४ रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. कर्जमाफीच्या प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या यादीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ७३८ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यापैकी २१७ सभासदांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध नाहीत, तर उर्वरित सभासदांचे आधार प्रमाणिकरण झालेले नाही..Jalgaon Farmer Loan Waiver : कर्जमुक्ती योजनेत 65 हजार शेतकरी पात्र; 35 हजार जणांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण, पहिल्या टप्प्यातील यादी प्रसिद्ध.तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांमधील ३७८ कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी सत्तर टक्के कर्जदारांचे आधार प्रमाणिकरण बाकी आहे. याबाबत कर्जमाफीची यादी पाहण्यासाठी विकास संस्था, तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सभासदांनी संबंधित विकास संस्था व राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये भेट दिल्यास पात्र शेतकरी सभासदांची यादी पाहावयास मिळेल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरणाची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यावेळी सहाय्यक निबंधक विजय गोंदकर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तालुका विभागीय अधिकारी सुधीर पाटील होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.