Textile Industry : कडेगाव औद्योगिक वसाहतीला घरघर! पाच वर्षांत ९५% वस्त्रोद्योग बंद, विकासाला ब्रेक

Kadegaon Industrial : कधीकाळी फुललेली गारमेंट व वस्त्रोद्योग व्यवस्था आर्थिक मंदी, रखडलेले अनुदान आणि धोरणात्मक त्रुटींमुळे कोलमडली.वीज व सूत दर सवलत, आर्थिक मदत आणि धोरणात्मक पाठबळ दिल्यासच उद्योग पुन्हा उभे राहू शकतात.
संतोष कणसेसकाळ वृत्तसेवा
कडेगाव : शहराबरोबर परिसराचा विकास व्हावा म्हणून दूरदृष्टी ठेवून डॉ.पतंगराव कदम यांनी कडेगाव-शिवाजीनगर हद्दीत तब्बल अडीचशे एकरात औद्योगिक वसाहतीची उभारणी केली; परंतु विविध कारणांनी या औद्योगिक वसाहतीला घरघर लागली आहे.

