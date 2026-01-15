Textile Industry : कडेगाव औद्योगिक वसाहतीला घरघर! पाच वर्षांत ९५% वस्त्रोद्योग बंद, विकासाला ब्रेक

कडेगाव : शहराबरोबर परिसराचा विकास व्हावा म्हणून दूरदृष्टी ठेवून डॉ.पतंगराव कदम यांनी कडेगाव-शिवाजीनगर हद्दीत तब्बल अडीचशे एकरात औद्योगिक वसाहतीची उभारणी केली; परंतु विविध कारणांनी या औद्योगिक वसाहतीला घरघर लागली आहे. .मागील पाच ते सहा वर्षांपासून येथील वस्त्रोद्योग जवळपास बंदच अवस्थेत आहे. त्याचा मोठा परिणाम कडेगाववर झाला असून, शहराचा औद्योगिक विकास खुंटला गेला आहे. मात्र, शासनाचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. यावर शासनाने तातडीने पर्याय काढावा, औद्योगिक वसाहतीला नवसंजीवनी द्यावी, अशी मागणी होत आहे..Kolhapur Muncipal : पडद्यामागे राजकारण तापले; भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढतीला कोल्हापुरात नवे वळण .शहरापासून दोन किलोमीटर अंतरावर गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गावर कडेगाव-शिवाजीनगर हद्दीत डॉ. पतंगराव कदम यांनी औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली. सुरुवातीला याठिकाणी विविध प्रकारचे शंभर उद्योग सुरू झाले. .यामध्ये गारमेंट पार्क वस्त्रोद्योग व इतर उद्योग सुरू झाले. यामध्ये गारमेंटसह वस्त्रोद्योग चांगलाच भरभराटीला आला. येथील गारमेंट पार्कमध्ये तयार झालेल्या कापडाला पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसह सोलापूर व सुरतला मोठी मागणी मिळाली. .Kolhapur Election : ‘जेवण नको, स्वच्छतागृहे बांधा, रोजगार द्या!’ झोपडपट्टीतील कष्टकरी मतदारांचा महापालिकेला थेट सवाल; राजकीय दिखाव्याला ठाम नकार.औद्योगिक वसाहत विविध उद्योगांनी माणसांनी फुलून गेली. सुमारे दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी येथे काम करू लागले. वसाहतीतील उद्योगाबरोबरच कडेगाव शहरातही उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात वाढले. .शहर व औद्योगिक वसाहत एकच असल्याचे चित्र दिसू लागले. शहराचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला. अनेक लहान-मोठे पूरक उद्योग-व्यवसाय सुरू झाले. हजारो बेरोजगार युवकांच्या हाताला कडेगाव उद्योगिक वसाहतीत काम मिळाले. .साहजिक कडेगाव तालुका, पर्यायाने कडेगाव शहर उद्योगधंद्याच्या नकाशावर झळकू लागले. अनेक युवकांनी कर्ज काढून आपला उद्योग सुरू केले. परंतु औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी, शासनाकडून रखडलेले अनुदान आणि उद्योग विभागाने उद्योजकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा व अननुभवाचा विचार न करता त्यांना उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली..परिणामी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग हळूहळू डबघाईला आले. त्यामध्ये बँकांचे हप्ते थकले आणि उद्योग अडचणीत आले. यामुळे येथील जवळजवळ ९५ टक्के उद्योग बंद पडले. औद्योगिक वसाहत बंद पडल्याने त्यावर चालणारे अनेक लहान-लहान उद्योग देखील बंद पडले.त्याचा परिणाम कडेगाव शहरावर मोठ्या प्रमाणात झाला. शहरातील किराणासह अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांना त्याचा फटका बसला..दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी बेरोजगार झाले. त्याचा मोठा परिणाम कडेगाव शहराच्या औद्योगिक विकासावर झाला. अनेक वर्षे औद्योगिक वसाहत बंद अवस्थेत आहे. याकडे उद्योजक स्थानिक सर्व नेतेमंडळींनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मोठा फटका बसला. तेव्हा या औद्योगिक वसाहतीला नवसंजीवनी देण्यासाठी शासन व नेतेमंडळींनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे..कडेगाव औद्योगिक वसाहतीतील जवळपास सर्वच वस्त्रोद्योग बंद आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देऊन उद्योग पुनरुज्ज्वीवित करण्यासाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात. आर्थिक मदत करावी. तसेच सूत आणि वीज दरात सवलत द्यावी. एकंदरीत, या वसाहतीला शासनाने नवसंजीवनी देण्याची गरज आहे.- अजय भस्मे, उद्योजक, कडेगाव.एक नजर२५० एकरांत औद्योगिक वसाहत, बंद अवस्थेतील वस्त्रोद्योगामुळे विकास खुंटला, पाच वर्षांपासून ९५ टक्के वस्त्रोद्योग युनिट बंद, दोन हजारांवर कर्मचारी बेरोजगार, नेतेमंडळींनी औद्योगिक वसाहतीतील वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी देण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.