Sangli Industry : शहरीकरणामुळे उद्योग-व्यवसायात भर; नगरपंचायतीच्या उत्पन्नवाढीस चालना, पायाभूत सुविधा गतिमान होण्याची गरज

कडेगाव: हे तालुक्याचे ठिकाण असल्यामुळे येथे दिवसेंदिवस शहरीकरणात वाढ होत आहे. गुहागर-विजापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग गेल्याने हे शहर आता राष्ट्रीय महामार्गावर आले आहे. त्यामुळे येथे विविध व्यवसाय, उद्योगधंदे निर्माण झाले असून हे एक शैक्षणिक केंद्र बनले आहे..परिणामी नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. वाढती लोकसंख्या व शहरीकरणामुळे नगरपंचायत विविध पायाभूत सुविधा पुरवत आहे. परंतु त्यात गतिमानता येणे गरजेचे आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या ११ हजार ८२१ असली तरी सध्याची लोकसंख्या १५ हजारांवर गेली आहे..Kolhapur Dairy : ३० लाख लिटर दूध देणाऱ्या कोल्हापूरमध्येच पशुवैद्यकीय तुटवडा; १० लाख पशुधनावर आरोग्य संकट .आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नगरपंचायतीचे वार्षिक महसुली उत्पन्न २३ कोटी ६९ लाख ६० हजार रुपये असून वार्षिक खर्च ११ कोटी ६ लाख ७६ हजार रुपये आहे. दोन लाख ६२ हजार ९३० रुपये शिल्लक आहेत. .शहरातील मालमत्ता कराची ४२ लाख ८१ हजार ५३६, पाणी योजना पाणीपट्टीची १६ लाख ४६ हजार ७२९ रुपये, तर एकूण ५९ लाख २८ हजार २६५ रुपये थकबाकी आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही थकबाकी वसुली होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायत प्रशासनाने करांची थकबाकी वसुली अभियान सुरू केले आहे..कडेगाव ही तालुक्यातील ५५ गावांची प्रमुख बाजारपेठ आहे. तसेच तालुक्याचे ठिकाण असल्याने येथे विविध खरेदी व विविध शासकीय कामांसाठी तालुक्यातील ५५ गावांतील नागरिकांची ये-जा असते. .Belagavi Smart City : दरमहा दीड कोटींची बचत; ८२ लाखांचा फायदा ठेकेदारांना, महापालिकेचा हिस्सा कुठे?.येथे तहसील कार्यालय, प्रांताधिकारी, न्यायालय, पोलिस ठाण्यासह सर्व शासकीय कार्यालये आहेत. तसेच सहकारी सूतगिरणीसह अनेक बँका, पतसंस्था आदी सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे..येथे भारती विद्यापीठाचे शैक्षणिक संकुल आहे. त्यामुळे हे शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. परिणामी तालुक्यातील विद्यार्थी येथे मोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी येत असतात. हॉटेल, अपार्टमेंट आदींची संख्याही वाढत आहे. नोकरी व व्यवसायानिमित्ताने तालुक्यातील व बाहेरील लोकही येथे स्थायिक होत आहेत..तालुक्याचे ठिकाण व राष्ट्रीय महामार्गावर आलेल्या कडेगाव शहरात तालुक्यातील व बाहेरील लोक स्वतःचे घर बांधून राहणे पसंत करत आहेत. त्यामुळे येथे जागेचे दरही वाढले आहेत. तसेच काही विकसक येथे जागा खरेदी करून अपार्टमेंट बांधत आहेत. त्यामुळे मुख्य शहराच्या चारही बाजूस मोठी उपनगरे वसत आहेत. .नगरपंचायत प्रशासनाने वाढत्या लोकसंख्येला विविध पायाभूत सुविधा देण्यास सुरुवात केली असली तर त्यामध्ये आणखी गतिमानता येणे गरजेचे आहे. सध्या नगरपंचायतीने रस्ते, गटारे, पथदिवे आदी सुविधा दिल्या असल्या, तरी शहराचा विकास आराखडा केलेला आहे. .त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणखी सोयी-सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची योजना राबविणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी सम- विषम पार्किंग, तसेच पे-पार्किंग सुरू केल्यास आर्थिक उत्पन्नवाढीसही चालना मिळू शकते..कडेगाव नगरपंचायत अर्थसंकल्प (आकडे कोटींत)वर्ष २०२३-२४, जमा - ११.१२, खर्च - ११.६वर्ष २०२४ - २५, जमा - २३.६९, खर्च - ११.६मालमत्ता व पाणीपट्टी थकबाकी (आकडेवारी लाखांत)मालमत्ता कर थकबाकी.............. ४५.८१पाणीपट्टी थकबाकी.................. १६.४६एकूण थकबाकी..................... ५९.२८.अधिकारी व कर्मचारी स्थितीमंजूर अधिकारी पदे- ९, कार्यरत - ७, रिक्त - २मंजूर कर्मचारी पदे - १८, कार्यरत -१३, रिक्त - ५प्रशासकीय खर्चअधिकारी, कर्मचारी वेतन, भत्ते व पदाधिकारी मानधन वार्षिक खर्च : ..................एक कोटी ७ लाख 60६० हजार.एक नजर...लोकसंख्या - .................... ११ हजार ८२१एकूण मतदान - ................. १० हजार ७८७.नोकरी, उद्योगधंदे, व्यवसाय व शिक्षणासाठी राज्यातील व परराज्यांतील तीन ते चार हजारांवर नागरिक स्थायिक. दरवर्षी नगरपंचायतीच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होत आहे. उत्पन्न वाढीसाठी आणखी विविध आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यावर प्रशासन भर देत आहे.- पवन म्हेत्रे, मुख्याधिकारी नगरपंचायत, कडेगाव.