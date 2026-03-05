पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Industry : शहरीकरणामुळे उद्योग-व्यवसायात भर; नगरपंचायतीच्या उत्पन्नवाढीस चालना, पायाभूत सुविधा गतिमान होण्याची गरज

Revenue Growth, : राष्ट्रीय महामार्गामुळे कडेगाव शहराचा विकास वेगाने होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. वाढते शहरीकरण, उद्योग-व्यवसाय आणि शिक्षण संस्थांमुळे येथे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. यामुळे नगरपंचायतीच्या उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवासंतोष कणसे
कडेगाव: हे तालुक्याचे ठिकाण असल्यामुळे येथे दिवसेंदिवस शहरीकरणात वाढ होत आहे. गुहागर-विजापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग गेल्याने हे शहर आता राष्ट्रीय महामार्गावर आले आहे. त्यामुळे येथे विविध व्यवसाय, उद्योगधंदे निर्माण झाले असून हे एक शैक्षणिक केंद्र बनले आहे.

