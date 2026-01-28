पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Kadegav ZP : कडेगावमध्ये राजकीय रणसंग्राम! काँग्रेस विरुद्ध भाजप थेट लढतीने तालुक्याचे वातावरण तापले

Congress vs BJP High Voltage Battle : कडेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे चित्र अर्ज माघारीनंतर पूर्णपणे स्पष्ट झाले असून, ही निवडणूक आता थेट काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी प्रतिष्ठेची आणि हाय व्होल्टेज लढत ठरणार आहे.
Candidates and party leaders intensify campaigning ahead of the Kadegaon ZP–Panchayat Samiti elections.

कडेगाव : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या आज शेवटच्या दिवशी संपूर्ण तालुक्याचे राजकीय चित्र स्पष्ट झाले असून ही निवडणूक आता काँग्रेस व भाजपसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे.

