CM Sundar Shala : ‘मुख्यमंत्री सुंदर शाळा’मध्ये कळंबीचा दुसऱ्यांदा डंका, अजितराव घोरपडे विद्यालयाचे अभूतपूर्व यश; सलग दोन वर्षे कोल्हापूर विभागात प्रथम

सांगली : कळंबी (ता. मिरज) येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित अजितराव घोरपडे विद्यालयाने 'मुख्यमंत्री माझी शाळा-सुंदर शाळा' अभियान टप्पा क्र. ३ मध्ये कोल्हापूर विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला..सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांमध्ये सलग दोन वर्षे अव्वल स्थान मिळवत विद्यालयाने गुणवत्ता व नावीन्याचा उच्चांक गाठला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक बांधिलकी आणि प्रभावी नेतृत्व या सर्व घटकांचा समन्वय साधत विद्यालयाने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.. Kolhapur Muncipal School : महापालिका शाळांत डिजिटल क्रांती! झोपडपट्टीतील मुलांनाही कोडींगचे धडे,खासगी शाळांना टक्कर देणारी मनपा शाळा .पंतप्रधानांशी थेट संवादाचा मान, राष्ट्रीय स्तरावरील मानांकन, शंभर टक्के निकालाची परंपरा, आंतरराष्ट्रीय विक्रमाची नोंद, 'एनईपी २०२०' अंतर्गत तांत्रिक झेप, अभिनव डिजिटल 'क्यूआर कोड' उपक्रम आणि सातत्यपूर्ण नावीन्याच्या शोधामुळे विद्यालयाने नावलौकिक मिळवला आहे..'परीक्षा पे चर्चा' उपक्रमांतर्गत दिल्ली येथे पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी विद्यार्थी प्रणव रवींद्र भोसले याची एकमेव निवड झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'फेसबुक पोस्ट'द्वारे विद्यालयाचे विशेष अभिनंदन केले..दापोली -टाळसुरे महाविद्यालयाला अ प्लस दर्जा.स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग अंतर्गत जिल्ह्यातून राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी विद्यालयाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच 'एसक्यूएएएफ'मध्ये ९३ टक्के गुणांसह ए-प्लस श्रेणी प्राप्त झाली. दहावीचा सलग १५ वर्षे शंभर टक्के निकाल कायम राखत विद्यालयाने गुणवत्तेचा आदर्श निर्माण केला आहे. या वर्षी ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणारे २० विद्यार्थी आहेत..स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त राबवलेल्या ७५ उपक्रमांची नोंद 'इंटरनॅशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये करण्यात आली. हा मान मिळवणारी ही देशातील पहिली शाळा ठरली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत आयआयटी मुंबई यांच्याशी सामंजस्य करार करून तांत्रिक अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. .शाळेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) लॅबचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. 'विकसित भारत बिल्डथॉन'मध्ये ४३ संघांतील २१५ विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरीय स्पर्धेत प्रमाणपत्र मिळवत विविध नवोपक्रमांचे यशस्वी सादरीकरण केले आहे..एकाच 'क्यूआर कोड'वर शालेय अभिलेख उपलब्ध करून देणारा अभिनव डिजिटल उपक्रम राबवणारी राज्यातील एकमेव शाळा म्हणूनही विद्यालयाची ओळख निर्माण झाली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा स्वतंत्र डिजिटल पोर्टफोलिओ तयार करण्यात आला आहे. .ग्रामीण भागात 'ऑलिम्पियाड'आधारित शिक्षण पद्धती राबवणारे जिल्ह्यातील एकमेव विद्यालय म्हणून शाळेने भविष्यातील तांत्रिक शिक्षणाची दिशा निश्चित केली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांच्या लोकसहभागातून ही यशोगाथा घडत आहे. गुणवत्तेचा ध्यास, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि चोख व्यवस्थापन यामुळे हे विद्यालय प्रेरणास्थान ठरत आहे.- डी. एन. पाटील, मुख्याध्यापक, अजितराव घोरपडे विद्यालय, कळंबी (ता. मिरज).