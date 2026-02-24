पश्चिम महाराष्ट्र

CM Sundar Shala : ‘मुख्यमंत्री सुंदर शाळा’मध्ये कळंबीचा दुसऱ्यांदा डंका, अजितराव घोरपडे विद्यालयाचे अभूतपूर्व यश; सलग दोन वर्षे कोल्हापूर विभागात प्रथम

Shala Campaign : ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा–सुंदर शाळा’ अभियानात सलग दुसऱ्या वर्षी कोल्हापूर विभागात प्रथम क्रमांक मिळवत अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन, एआय लॅब, क्यूआर कोड उपक्रम आणि १०० टक्के निकालाची परंपरा यामुळे शाळेने ग्रामीण भागात आदर्श निर्माण केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : कळंबी (ता. मिरज) येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित अजितराव घोरपडे विद्यालयाने ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा-सुंदर शाळा’ अभियान टप्पा क्र. ३ मध्ये कोल्हापूर विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला.

