Chandoli National Park : सावधान! उदगिरीच्या जंगलात 'त्या' वाघाचे ताजे ठसे आढळले; वनविभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात नेमकं काय कैद झालं? काळम्मादेवीच्या यात्रेला जाण्यापूर्वी...

Udgiri Village in Chandoli National Park Buffer Zone : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनमधील उदगिरी गावात धूलिवंदनादिवशी काळम्मादेवी यात्रा भरते. मंदिर परिसरात वाघाचे ठसे आढळल्याने वन विभागाने सुरक्षा वाढवत गस्त व निरीक्षण सुरू ठेवले आहे.
kalamma devi temple yatra sahyadri forest area

एन. जी. पाटील
वारणावती (सांगली) : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत (Chandoli National Park) आंबा वनपरिक्षेत्रातील उदगिरी (ता. शाहूवाडी) हे ‘बफर’ क्षेत्रातील महत्त्वाचे गाव आहे. सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य कुशीत वसलेले हे गाव जैवविविधतेने समृद्ध असून येथे मानव आणि वन्यजीव यांचे सहअस्तित्व अनेक वर्षांपासून पाहायला (Kalamma Devi Yatra Celebrated in Udgiri Village) मिळते.

