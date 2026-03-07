Chandoli National Park : सावधान! उदगिरीच्या जंगलात 'त्या' वाघाचे ताजे ठसे आढळले; वनविभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात नेमकं काय कैद झालं? काळम्मादेवीच्या यात्रेला जाण्यापूर्वी...

वारणावती (सांगली) : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत (Chandoli National Park) आंबा वनपरिक्षेत्रातील उदगिरी (ता. शाहूवाडी) हे ‘बफर’ क्षेत्रातील महत्त्वाचे गाव आहे. सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य कुशीत वसलेले हे गाव जैवविविधतेने समृद्ध असून येथे मानव आणि वन्यजीव यांचे सहअस्तित्व अनेक वर्षांपासून पाहायला (Kalamma Devi Yatra Celebrated in Udgiri Village) मिळते..उदगिरीची ओळख निसर्गसंपदेपुरती मर्यादित नसून येथील प्राचीन आणि प्रसिद्ध काळम्मादेवी मंदिरामुळेही हे गाव परिचित आहे. २०२४ आणि २०२५ मधील यात्रेदरम्यान मंदिर परिसरात वाघाचे ताजे ठसे वनविभागास आढळून आले होते..दरवर्षी धूलिवंदनादिवशी काळम्मादेवीची यात्रा भरते. हजारो भाविक दर्शन व आशीर्वादासाठी येथे येतात. यात्रेच्या काळात गावात भक्तिमय वातावरण असते. ढोल-ताशांच्या गजरात, श्रद्धेच्या उत्साहात आणि पारंपरिक विधींच्या साक्षीने संपूर्ण परिसर भारलेला असतो..Rare Fish Species Found in Satara : माणदेशाच्या दुष्काळात निसर्गाचा चमत्कार! किरकसालच्या बंधाऱ्यात सापडले 'हे' दुर्मिळ मासे, निसर्गप्रेमींसाठी सातारा ठरतंय हॉटस्पॉट.यात्रेदरम्यान भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने वनक्षेत्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वन विभाग विशेष दक्षता घेतो. वणवा होऊ नये, अवैध वृक्षतोड अथवा अवैध शिकार यांसारखे प्रकार घडू नयेत, यासाठी विविध ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी तैनात केले जातात. गस्ती पथके, ट्रॅप कॅमेरे आणि सतत निरीक्षणाद्वारे संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवले जाते. श्रद्धा आणि सुरक्षा यांचा समतोल राखत वन्यजीव संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली जाते..वर्ष २०२४ आणि २०२५ मधील यात्रेदरम्यान मंदिर परिसरात ‘सेनापती’ या नर वाघाचे ताजे ठसे आढळून आले होते. वनकर्मचाऱ्यांनी त्यांची नोंद करून खातरजमा केली होती. तसेच नुकत्याच झालेल्या यात्रेदरम्यान कोयना अभयारण्य परिसरातील ‘बाजी’ या वाघाचे ट्रॅप कॅमेऱ्यात स्पष्ट चित्रण झाले. त्यामुळे हा वाघ उदगिरी परिसरात येऊन गेल्याचे पुरावे मिळाले आहेत..Whale Vomit Smuggling Case : पाच किलो वजन आणि किंमत कोटींच्या घरात! महाबळेश्वरमध्ये व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी; पुणे, मुंबईसह मालवणचे सात जण ताब्यात.मानव आणि वाघ यांच्यातील नाते अनेकदा संघर्षाचे असते; मात्र उदगिरीत ते सहअस्तित्वाच्या रुपात दिसून येते. येथे वन्यजीव संवर्धन यांचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळतो. परिसरात वाघाचे अस्तित्व हे स्थानिकांसाठी भीतीचे नसून निसर्गाशी असलेल्या नात्याची जाणीव करून देणारी घटना ठरते. त्यामुळे त्यांना वन्यप्राण्याची भीती वाटत नाही, असे येथील ज्येष्ठ नागरीक सांगतात..उदगिरीतील काळम्मादेवीची यात्रा आणि त्यावेळी नोंदवले गेलेले वाघांचे अस्तित्व हे ‘सह्याद्री’च्या जैवविविधतेचे जिवंत उदाहरण आहे. वन्यजीव विभागाच्या सतर्कतेमुळे आणि स्थानिकांच्या सहकार्यामुळे येथे मानव व वन्यजीव यांच्यातील समतोल अबाधित राहिला आहे.- तुषार चव्हाण क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.